PT Sequis Life mendukung Sequis UI Ultra Run 2026 melalui sponsor utama dan asuransi kecelakaan bagi 5.000 pelari, menegaskan komitmen gaya hidup sehat dan perlindungan risiko.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life resmi hadir sebagai sponsor utama dalam event lari maraton Sequis UI Ultra Run 2026. Langkah strategis ini diambil oleh perusahaan asuransi tersebut guna mendorong masyarakat agar menjalani gaya hidup yang lebih aktif dan sehat secara konsisten.

Peluncuran program dukungan ini secara langsung selaras dengan visi perusahaan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang urgensi perlindungan finansial dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan sehari-hari yang tidak terduga.

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Komitmen Protecting Indonesian Lives dari PT Sequis Life

Ted Margono, yang menjabat sebagai President Director dan CEO Sequis Life, menegaskan bahwa komitmen perusahaan dalam melindungi kehidupan warga Indonesia tidak hanya berhenti pada penyediaan produk asuransi konvensional saja.

Menurutnya, perusahaan juga aktif melakukan berbagai inisiatif nyata yang secara langsung mendorong penerapan gaya hidup aktif dan sehat di kalangan masyarakat luas untuk pencegahan risiko sejak dini.

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Dalam kolaborasi strategis ini, PT Sequis Life menyediakan paket perlindungan khusus berupa Asuransi Kecelakaan Diri bagi lebih dari lima ribu peserta pelari yang terdaftar dalam Sequis UI Ultra Run 2026.

Detail Manfaat Asuransi Kecelakaan Bagi Peserta Lari

Setiap peserta yang telah terdaftar secara resmi dalam event lari tersebut akan memperoleh uang pertanggungan sebesar tiga puluh juta rupiah untuk manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa berlaku polis.

Periode pertanggungan asuransi ini berlaku ketat pada tanggal lima hingga enam Desember tahun dua ribu dua puluh enam sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam polis asuransi masing-masing.

Dukungan perlindungan ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah signifikan bagi para peserta sehingga mereka dapat mengikuti ajang lomba dengan perasaan lebih tenang dan fokus menikmati pengalaman berlari.

Tema Freedom to Run dan Antusiasme Pelari

Rut Cahaya Hutapea, yang merangkap jabatan sebagai Race Director Sequis UI Ultra Run 2026, menjelaskan bahwa event tersebut akan berlangsung dari malam hingga pagi hari dengan rute yang menantang.

Acara yang mengusung tema Freedom to Run ini diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari lima ribu pelari dari berbagai kalangan usia dan latar belakang olahraga yang berbeda-beda.

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Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk menikmati pengalaman berlari sesuai dengan kategori lomba, tingkat kemampuan fisik, dan kecepatan lari pace masing-masing tanpa tekanan berlebihan.

Masa Depan Kesehatan dan Dampak Sosial Event

"Kami percaya bahwa menjaga kesehatan tubuh dan memiliki perlindungan asuransi merupakan dua hal yang sangat saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan modern," ujar Ted Margono dalam pernyataannya.

Melalui Sequis UI Ultra Run 2026, perusahaan ingin mengajak masyarakat untuk terus bergerak aktif secara rutin sekaligus semakin memahami pentingnya perlindungan diri melalui produk asuransi yang tepat.

Dukungan ini juga menjadi bagian integral dari upaya PT Sequis Life dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat dengan standar kesehatan dan keamanan finansial.

Pertemuan para pelari, alumni, komunitas olahraga, serta masyarakat umum dalam satu kegiatan besar ini mengedepankan semangat kebersamaan yang kuat dan komitmen terhadap penerapan gaya hidup aktif.