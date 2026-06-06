Sepuluh Kedai Kopi Terdekat Stasiun Gondangdia: Akses Mudah, Rasa Terjamin

Liputan6.com merangkum sepuluh coffee shop yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari Stasiun Gondangdia, menyoroti keunggulan aksesibilitas, kualitas kopi, dan suasana yang cocok untuk komuter, pekerja, serta pecinta kopi.

Aksesibilitas menjadi nilai jual utama bagi para pecinta kopi yang bermukim atau beraktivitas di sekitar Stasiun Gondangdia , karena sebagian besar kedai kopi dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki singkat dari pintu keluar stasiun.

Tidak perlu lagi mengkhawatirkan kemacetan lalu lintas Jakarta yang kerap menyita waktu; cukup turun dari Commuter Line, melangkah beberapa menit, dan Anda sudah berada di dalam ruangan yang nyaman, siap menikmati secangkir kopi berkualitas. Berikut rangkaian rekomendasi sepuluh coffee shop terdekat yang telah diverifikasi posisinya secara digital, hasil rangkuman Liputan6.com pada Sabtu, 6 Juni 2026. Pertama, Creme Kopi berlokasi di lantai dasar pintu keluar utara Stasiun Gondangdia, tepat di Jalan K.H. Wahid Hasyim.

Kedai ini menonjolkan konsep praktis dengan atmosfer hangat, menawarkan sekumpulan sudut tempat duduk yang dirancang efisien namun tetap nyaman. Sesuai namanya, kopi di sini memiliki tekstur halus dan creamy yang dihasilkan dari perpaduan espresso kuat dengan susu pilihan, tanpa mengurangi aroma biji kopi asli. Selain varian kopi susu, menu non‑kopi seperti teh herbal dan minuman segar juga tersedia, menjadikan Creme Kopi pilihan andalan bagi komuter yang membutuhkan suntikan energi sebelum atau sesudah perjalanan.

Selanjutnya, Getu Coffee memanfaatkan area kios semi‑terbuka di pelataran stasiun, tepat di Jalan Srikaya II, kios B4. Kedai ini menawarkan pengalaman ngopi santai sekaligus merakyat, dengan menu yang mencakup kopi susu gula aren yang akrab di lidah serta kopi hitam kuat untuk mengusir kantuk. Suasana kasual dan harga terjangkau menjadikannya tempat favorit para pengemudi ojek daring dan pekerja sekitar untuk beristirahat sejenak. Lokasinya mudah ditemukan melalui Google Maps dengan mengetikkan nomor kios B4, sehingga tidak ada kebingungan dalam mencari tempat.

SGNG coffee shop menampilkan desain arsitektur modern minimalis di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.31c. Interiornya berwarna industrial bersih, memberikan kesan luas, tenang, dan teratur-cocok untuk bekerja atau mengadakan pertemuan bisnis kasual. Menu yang ditawarkan menekankan specialty coffee, dengan espresso dan latte yang disajikan secara konsisten berkat biji kopi pilihan dan mesin penyeduh modern.

Berbagai camilan gurih dan manis melengkapi suasana produktif para pengunjung. Letaknya yang strategis di tepi jalan utama memudahkan identifikasi visual bahkan dari jarak jauh. Coffee 31 Menteng menghadirkan nuansa rumah kolonial bergaya Menteng, dengan ruang yang lapang dan pencahayaan alami yang melimpah dari jendela besar. Suasana klasik ini memberikan rasa seperti berada di ruang tamu rumah sendiri, cocok untuk bersantai sambil menikmati kopi.

Menu mencakup seduhan kopi saring tradisional, cappuccino berbusa lembut, serta pilihan sarapan dan kue premium. Fleksibilitas ruang memungkinkan kunjungan individu maupun kelompok besar. Kedai ini terletak di Jalan Dr. GSSJ Ratulangi, mudah diakses baik oleh pejalan kaki maupun pengguna kendaraan pribadi. Kelima kedai tersebut hanyalah sebagian dari sepuluh rekomendasi lengkap yang dapat Anda temukan di sekitar Stasiun Gondangdia.

Semua tempat ini menonjolkan keunggulan akses mudah, kualitas rasa yang terjaga, serta atmosfer yang sesuai untuk berbagai kebutuhan-mulai dari sekadar menikmati kopi sambil menunggu kereta, hingga bekerja produktif atau mengadakan pertemuan informal. Dengan pilihan yang beragam, para komuter dan pengunjung Jakarta Selatan dapat menyesuaikan pengalaman ngopi mereka sesuai selera dan rutinitas harian





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Kopi Stasiun Gondangdia Jakarta Coffee Shop Aksesibilitas

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