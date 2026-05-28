Sepultura Resmi mengumumkan konser penutup tur perpisahan mereka di Sao Paulo, Brasil, pada 7 November mendatang

Sepultura, band metal asal Brasil, mengumumkan konser penutup tur perpisahan mereka yang akan digelar di Sao Paulo, Brasil, pada 7 November mendatang. Pertunjukan pamungkas ini akan menghadirkan mantan anggota penting seperti Jean Dolabella dan Jairo Guedz, didampingi band pembuka metal dunia.

Harapan reuni formasi klasik dipastikan pupus karena Max dan Igor Cavalera memilih absen dan fokus pada proyek musik mereka sendiri. Tur perpisahan mereka telah berjalan sejak 2024. Titik terakhir penampilan mereka bakal berlangsung di Mercado Livre Arena Pacaembu, Sao Paulo, Brazil pada 7 November mendatang. Pemilihan tempat ini membawa beban emosional yang mendalam bagi band maupun para penggemar fanatiknya.

Dalam pertunjukan pamungkas nanti, formasi inti Sepultura saat ini, yakni Derrick Green (vokal), Andreas Kisser (gitar), Paulo Jr. (bass), dan sang wonderkid drum Greyson Nekrutman, akan tampil sebagai menu utama. Namun, Sepultura memastikan malam itu akan menjadi ajang reuni kecil-kecilan. Dua mantan anggota penting dipastikan akan naik ke atas panggung. Pertama adalah Jean Dolabella, drummer yang memperkuat band pada periode 2006-2011.

Kedua adalah Jairo Guedz, gitaris asli Sepultura yang memegang peran krusial di era awal sebelum posisinya digantikan oleh Andreas Kisser. Sayangnya, harapan untuk melihat reuni formasi klasik harus pupus. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Andreas Kisser cs terlihat membuka pintu bagi reuni tersebut, nyatanya Max dan Igor memilih jalan yang berbeda. Cavalera bersaudara saat ini lebih memilih menghormati warisan Sepultura dengan cara mereka sendiri.

Melalui proyek Cavalera Conspiracy, mereka aktif melakukan tur dan merekam ulang album-album awal Sepultura seperti Schizophrenia. Saya dan Igor memiliki jalan kami sendiri. Kami menghidupkan kembali materi lama pada waktu kami sendiri. Bagi kami, melakukannya dengan hati adalah cara kami menjaga warisan tersebut.

Absennya duo pendiri ini memang mengecewakan banyak pihak, namun hal ini mempertegas bahwa perpisahan Sepultura di Sao Paulo nanti adalah murni perayaan bagi mereka yang tetap setia bertahan dalam bendera Sepultura hingga akhir.





