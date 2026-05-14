Sepinya Pasar Tanah Abang Jakarta, Pedagang Berbenarkan Jumlah Pedagang Makin Kurang

Ketua Pedagang Pasar Tanah Abang, Yasril Umar mengatakan sejak pandemi Covid-19, banyak kios-kios yang perlahan mulai tutup karena penjualan pedagang ambruk dan tak sanggup lagi membayar sewa ruko. Kondisi lantai 3A Blok B Tanah Abang menjadi yang paling parah karena hampir semua ruko sudah tutup.

Ketua Pedagang Pasar Tanah Abang, Yasril Umar mengatakan sejak pandemi Covid-19, banyak kios-kios yang perlahan mulai tutup karena penjualan pedagang ambruk dan tak sanggup lagi membayar sewa ruko. Bahkan dirinya mengungkap lantai 3A Blok B Tanah Abang menjadi yang paling parah karena hampir semua ruko sudah tutup.

"Sejak Covid-19, sudah banyak yang tutup, apalagi di lantai 3A Blok B, tutup hampir 1 lantai," kata Yasril saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (14/5/2026). Yasril melanjutkan, kondisi lantai 5 Blok B Tanah Abang justru lebih baik, karena hanya separuh toko yang sudah tutup. Sedangkan sisanya masih bertahan karena dekat dengan tempat ATM.

"Kalau di lantai 5 Blok B, itu masih ada yang buka dan yang tutup separuhnya, karena ada ATM dan teller bank-bank yang masih buka di lantai tersebut," lanjutnya. Foto: Kondisi banyak toko tutup di lantai 3A Blok B Tanah Abang, Rabu (13/5/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Namun, pihaknya tidak merinci ada berapa total ruko yang tersedia di lantai 3A dan 5 Blok B Tanah Abang.

Yasril menjelaskan, penyebab sepinya Tanah Abang terjadi karena makin melemahnya daya beli dan pergeseran pola belanja masyarakat.

"Penyebab sepinya Tanah Abang karena lemahnya daya beli masyarakat dan berubahnya budaya jual beli masyarakat menjadi online," jelasnya. Oleh karena itu, para pedagang terpaksa tidak melanjutkan sewa tokonya dan memilih untuk beralih berdagang lainnya.

"Dengan situasi pasar yang makin sepi, banyak pedagang yang tidak lagi menyambung sewa kiosnya dan ada juga yang berjualan lain," ujarnya





