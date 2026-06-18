Sepatu Emas Piala Dunia 2026 Masih Panas Sejak Awal: Messi, Mbappé, Haaland, dan Kane Masih Di Semua

Persaingan Serie Emas Piala Dunia 2026 langsung memanas di hari-hari pertama turnamen setelah Lionel Messi mereduksi hat-trick bersejarah, sementara Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane masing-masing menorehkan dupak gol. Keempat bintang ini now leading the race for the top scorer title, Messi pun broke a record by equaling Miroslav Klose's all-time World Cup goal tally.

Sejak babak pertama Piala Dunia 2026 , persaingan sengit untuk gelar pencetak gol terbanyak atau Sepatu Emas langsung memanas lebih awal. Nama-nama besar seperti Lionel Messi , Kylian Mbappé , Erling Haaland , dan Harry Kane segera mencuri perhatian dengan penampilan gemilang mereka masing-masing.

Messi menggema dengan hat-trick bersejarah dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Aljazair, sementara Mbappé, Haaland, dan Kane masing-masing mencetak dua gol di pertandingan pembuka mereka. Hal ini membuat perlombaan menjadi sangat ketat sejak putaran pertama, di mana tidak hanya nama besar atau prestasi masa lalu yang berpengaruh, tetapi juga performa mereka di setiap pertandingan ke depan. Lionel Messi hanya membutuhkan satu pertandingan untuk mengirimkan pesan kuat kepada semua pesaingnya.

Hat-tricknya bukan hanya memunkin dia memimpin daftar top skorer turnamen, tetapi juga memiliki nilai historis: dengan tiga gol tersebut, Messi totals telah mencetak 16 gol di putaran final Piala Dunia, menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang ini. Di usia 37 tahun, Messi menunjukkan bahwa usianya tidak mengurangi kemampuannya. Setelah memenangkan Piala Dunia 2022, Messi tampak bebas tekanan dan bermain dengan penuh pesona, tak terkendali oleh高龄.

Tampaknya dia tidak hanya ingin mempertahankan gelar dengan Argentina, tetapi juga merebut Sepatu Emas untuk pertama kalinya dalam kariernya di Piala Dunia, sambil terus menambah koleksi prestatasi luar biasa. Kylian Mbappé juga memperkuat posisinya sebagai salah satu favorit dengan dua gol dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal. Meski mendapat penjagaan ketat, ia menunjukkan kemampuan luar biasa di saat-saat penting, membuktikan bahwa kejuaraan Piala Dunia 2022 bukanlah pengakhiran pencapaiannya.

Mbappé kini mengejar Sepatu Emas kedua Kalinya beruntun setelah memenangkan edisi 2022, sekaligus berambisi membawa Prancis meraih gelar kedua dalam kariernya. Selain itu, dalam perspektif rekor sejarah, Mbappé saat ini telah mencetak 14 gol di Piala Dunia, hanya tertinggal dua gol dari Messi dan Klose. Dengan Peru konkurs terbuka lebar, Mbappé memiliki kesempatan besar untuk mengejar dan bahkan melampaui rekor tersebut dalam turnamen ini.

Artinya, persaingan tidak hanya tentang sepakat emas turnamen ini, tetapi juga tentang menorehkan sejarah dalam daftar pencetak gol all-time. Erling Haaland dan Harry Kane juga menunjukkan they are ready to compete. Haaland, dalam penampilan perdananya di Piala Dunia, langsung mencetak dua gol dan mengirimkan pesan kuat bahwa ia adalah mesin gol yang patut diperhitungkan. Sementara Kane membuka rekening golnya dengan two goals yang menegaskan kehadiran konsistennya di ajang-ajang besar.

Keempat bintang ini - Messi, Mbappé, Haaland, dan Kane - membuat persaingan Sepatu Emas 2026 terlihat sangat unpredictables and open bars even from the early stage of the tournament. Semuanya memiliki motive kuat: Messi ingin mengukirkan babak baru kejayaan, Mbappé ingin balas dendam dan menciptakan sejarah, Haaland ingin memulai lekuk nama di panggung dunia, dan Kane ingin membuktikan bahwa dia termasuk gol-getter teratas di event paling bergengsi.

Penggemar sepak bola worldwide akan menantikan siapa yang akan emerged victorious di kompetisi individu paling menarik ini. Selain itu, pertandingan-pertandingan berkualitas tinggi dan ketegangan yang tinggi di setiap laga memperkuat kesan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu yang paling memorable dalam konteks top scorer race





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