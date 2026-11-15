Seoul Investasi Rp 220,8 Miliar Revitalisasi Namsan Hingga 2031

Pemerintah Kota Seoul mengalokasikan dana besar untuk revitalisasi Namsan, termasuk gondola baru dan pembaruan fasilitas wisata demi meningkatkan daya tarik pariwisata hingga 2031.

Pemerintah Kota Seoul resmi mengumumkan rencana besar untuk merevitalisasi kawasan Namsan dengan menganggarkan dana sebesar 19,2 miliar won atau setara dengan Rp 220,8 miliar. Investasi strategis ini diarahkan untuk memulihkan lingkungan alam sekaligus memperkaya wajah pariwisata perkotaan melalui ruang terbuka dan fasilitas rekreasi yang lebih beragam. Rencana pengumuman ini disampaikan secara resmi pada Kamis, 12 November 2026, sebagai bagian integral dari program regenerasi perkotaan yang mencakup area seluas 3,11 juta meter persegi di ibu kota Korea Selatan. Cakupan proyek ini tidak hanya terbatas pada Namsan, tetapi juga mencakup Myeong-dong hingga Taman Yejang, yang merupakan tiga kawasan penting dalam lanskap metropolitan ibu negara.

Strategi Empat Fokus dan Prioritas Tahap Awal

Sebagai tindak lanjut dari pengumuman tersebut, Pemerintah Metropolitan Seoul telah merinci agenda revitalisasi yang mencakup 15 proyek strategis. Kelima belas proyek ini dikelompokkan ke dalam empat fokus utama, yaitu pemulihan lingkungan, peningkatan aksesibilitas, pengembangan rekreasi, serta peningkatan pengalaman pengunjung. Dari keseluruhan agenda tersebut, delapan proyek dinyatakan sebagai prioritas utama dalam tahap awal pengerjaan untuk memastikan dampak positif dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan wisatawan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa revitalisasi berjalan terarah dan efisien tanpa mengabaikan aspek konservasi alam yang menjadi ciri khas kawasan Namsan.

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Inovasi Gondola 832 Meter dan Penguasaan Pasar

Salah satu proyek yang paling mencuri perhatian adalah pembangunan gondola baru sepanjang sekitar 832 meter. Jalur transportasi udara ini dirancang khusus untuk menghubungkan Taman Yejang, yang terletak tak jauh dari Stasiun Myeongdong, langsung dengan puncak Namsan. Kehadiran infrastruktur ini akan menawarkan alternatif perjalanan bagi wisatawan untuk menikmati pemandangan kota Seoul dari ketinggian dengan lebih nyaman. Gondola baru ini memiliki kapasitas angkut lebih dari 1.600 penumpang per jam, yang berarti kapasitasnya lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan kereta gantung yang saat ini beroperasi melayani pengunjung.

Pemerintah Kota Seoul menjadikan kehadiran gondola baru ini sebagai strategi untuk mengakhiri dominasi operator swasta yang telah mengelola layanan kereta gantung sejak tahun 1962. Selama lebih dari enam dekade, operator swasta tersebut memegang kendali penuh atas layanan tersebut, namun kini pemerintah kota ingin mengembalikan kendali dan manfaat ekonomi kepada publik. Keuntungan operasional dari gondola baru nanti direncanakan akan digunakan secara langsung untuk membiayai upaya pemulihan ekosistem di kawasan tersebut, menciptakan siklus keberlanjutan finansial yang mandiri.

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Dampak Sosial dan Hambatan Hukum Proyek

Pemerintah Metropolitan Seoul juga menargetkan agar fasilitas gondola baru ini dapat membuka akses yang lebih inklusif menuju puncak Namsan. Fasilitas ini dirancang khusus agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna kursi roda dan pengunjung dengan keterbatasan mobilitas lainnya. Namun, realisasi proyek ini belum berjalan mulus karena mengalami penundaan akibat gugatan hukum terkait perubahan rencana pengelolaan tata kota di kawasan Namsan. Meskipun tertunda secara administratif, desain gondola ini tetap menjadi ikon baru yang diharapkan dapat mengubah cara orang berinteraksi dengan lanskap hijau di tengah kota.

Pemulihan kawasan Namsan juga dilakukan melalui penutupan jalur pendakian tidak resmi untuk mencegah erosi dan gangguan terhadap habitat alami. Rehabilitasi hutan dan vegetasi yang rusak menjadi prioritas utama, disertai dengan pengembangan habitat baru bagi satwa liar. Upaya ini sangat krusial mengingat Namsan posisinya sebagai salah satu kawasan hijau penting di Seoul yang harus dilindungi dari tekanan aktivitas metropolitan yang padat.

Realokasi Anggaran dan Fasilitas Penunjang Wisata

Detail alokasi dana tersebut mencakup berbagai agenda penataan lingkungan, pengembangan fasilitas wisata, hingga pembenahan akses di kawasan Namsan. Untuk pemulihan ekologi, dialokasikan sebesar 1,6 miliar won atau Rp 18,4 miliar. Pembangunan observatorium 360 derajat dan pembaruan titik pandang menghabiskan anggaran sebesar 3,71 miliar won atau Rp 42,7 miliar. Sementara itu, peningkatan akses pejalan kaki dialokasikan sebesar 2,11 miliar won atau Rp 24,3 miliar.

Penataan lanskap pintu masuk jalur bertema mendapat alokasi sebesar 1,89 miliar won atau Rp 21,7 miliar, dan pengelolaan kawasan gondola sebesar 2,83 miliar won atau Rp 32,5 miliar. Pembangunan jalur hutan melingkar membutuhkan dana sebesar 3,91 miliar won atau Rp 45 miliar. Selain itu, pengembangan lanskap musiman dialokasikan sebesar 2,6 miliar won atau Rp 29,9 miliar, serta penyusunan rencana induk Namsan berkelanjutan sebesar 550 juta won atau Rp 6,3 miliar. Pemerintah Metropolitan Seoul juga berencana menghadirkan dek observasi baru di puncak Namsan yang diberi nama sementara Namsan Oreum 360. Fasilitas ini akan melengkapi pembaruan pada delapan titik pandang yang sudah ada, serta memperbaiki akses yang menghubungkan Myeong-dong, Taman Yejang, dan Namsan melalui lanskap musiman dan area istirahat yang nyaman bagi pengunjung.