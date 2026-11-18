Indeks sentimen konsumen Indonesia turun enam poin menjadi 49 pada 2026, di bawah indeks regional 54, seiring kekhawatiran inflasi dan biaya hidup.

Indeks Sentimen Konsumen Indonesia turun enam poin menjadi 49 pada 2026, dari 55 pada tahun sebelumnya, menurut UOB ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2026. Penurunan ini menempatkan sentimen konsumen Indonesia di bawah indeks regional ASEAN yang bertahan di level 54. Temuan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap inflasi dan kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari.

Survei UOB ASEAN yang dirilis pada 2026 ini menunjukkan tekanan ekonomi rumah tangga di Indonesia semakin terasa. Penurunan indeks menjadi sinyal bahwa rasa percaya diri konsumen terhadap kondisi keuangan mereka sedang melemah dibandingkan satu tahun sebelumnya.

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Inflasi Menekan Daya Beli Konsumen Indonesia

Inflasi menjadi faktor utama yang menggerus daya beli konsumen Indonesia pada 2026. Studi UOB ASEAN mencatat 76 persen responden di Indonesia menyatakan inflasi berdampak negatif terhadap daya beli rumah tangga mereka. Angka ini naik dari 59 persen pada 2025.

Tekanan biaya hidup juga terlihat jelas dalam jawaban responden. Sebanyak 62 persen responden mengaku mengalami kenaikan biaya hidup sehari-hari, meningkat dibandingkan 44 persen pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan bahwa pengeluaran rutin rumah tangga kini membebani anggaran lebih berat dibandingkan tahun lalu.

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Faktor Pemicu dan Kekhawatiran Kebutuhan Pokok

Kenaikan biaya hidup menjadi kekhawatiran utama responden di Indonesia. Posisi berikutnya ditempati kondisi geopolitik global, disusul meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Urutan faktor ini menggambarkan bahwa tekanan datang dari sisi harga sekaligus dari ketidakpastian eksternal.

Kekhawatiran terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan pokok juga melonjak. Proporsi responden yang cemas soal hal tersebut naik dari 31 persen pada 2025 menjadi 42 persen pada 2026. Kenaikan hampir 11 poin persentase dalam satu tahun ini memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar mulai menjadi perhatian yang lebih mendesak bagi banyak rumah tangga.

Konsumen Prioritaskan Kebutuhan dan Keamanan Keuangan

Konsumen Indonesia kini memilih strategi bertahan dengan memprioritaskan kebutuhan finansial saat ini. Di saat yang sama, mereka tetap berupaya menjaga keamanan keuangan jangka panjang. Pola ini menunjukkan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan mendesak dan menjaga cadangan keuangan di masa depan.

Bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan, data UOB ASEAN ini menjadi gambaran bahwa pemulihan kepercayaan konsumen Indonesia sangat bergantung pada stabilitas harga kebutuhan sehari-hari. Selama tekanan inflasi dan biaya hidup belum mereda, indeks sentimen konsumen Indonesia diperkirakan tetap berada dalam tekanan, sesuai dengan kondisi yang tercatat dalam studi tersebut.