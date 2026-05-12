Sentimen Investor Asing dan Pelemahan Bursa Asia Dihambat IHSGर्गeser Sulit

Indeks Harga Saham Gabung (IHSG) pada perdagangan Senin kemarin ditutup melemah 0,92 persen ke level 6.905,6, dipicu oleh aksi jual investor asing yang dominan dengan nilai net foreign sell mencapai Rp659 miliar di pasar reguler.

Pasar sempat mendapat sentimen positif setelah adanya penundaan rencana kenaikan tarif royalti tambang, namun optimisme tersebut tidak bertahan lama setelah pemerintah memastikan penyesuaian royalti tetap mulai berlaku pada Juni 2026. Secara teknikal, IHSG masih menguji area support penting di kisaran 6.850–6.960. Jika level tersebut bertahan, peluang rebound masih terbuka, namun jika ditembus maka risiko pelemahan lanjutan akan meningkat.

Dari eksternal, tekanan datang dari pelemahan mayoritas bursa Asia yang dipengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan sejumlah sentimen penting lainnya. Pelaku pasar juga tengah mencermati sejumlah saham layak dicermati investor, yakni PANI, PNLF, dan RAJA. Sesuai pandangan dan analisis pasar, IHSG berpotensi melemah terbatas pada perdagangan hari ini





