Batalnya diskusi buku 'Memburu Muhammad' dan pemusnahan materi band Dongker di Bogor serta Banyuwangi menyoroti pola sensor non-resmi yang mengorbankan kebebasan berekspresi demi ketenangan.

Kebebasan dan keadilan untuk berkarya terus menjadi nilai yang mahal di tengah pemerintahan yang mengklaim mengejar harmoni sosial, lingkungan, dan toleransi beragama. Fenomena ini tidak baru, melainkan延续 dari sejarah panjang di mana ekspresi seni kerap harus bertahan di bawah pengawasan ketat.

Sebagai catatan sejarah, pada 28 Oktober 1928, di sebuah gedung Jalan Kramat Raya Jakarta, W.R. Supratman menggesek biolanya dan mengumandangkan Indonesia Raya tanpa satu pun kata. Lagu yang menyebut nama sebuah negeri yang belum berdiri itu hadir sebagai nada saja, pada zaman ketika kata-kata diawasi dan bahasa bisa memicu kecurigaan.

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Enam tahun kemudian, Soekarno yang diasingkan ke Ende, Flores, menulis belasan naskah sandiwara dan memimpin klub tonil bernama Kelimutu sambil dibuntuti agen kolonial. Ia kelak mengenang dalam wawancara dengan Cindy Adams bahwa ia memerlukan suatu pendorong atau ia akan membunuh dirinya sendiri.

Batalnya Diskusi Sastra di Bogor Tanpa Surat Larangan

Batalnya sebuah diskusi buku di Bogor pada 20 September 2026 menegaskan bahwa sensor diam masih bekerja efektif tanpa intervensi pejabat tercatat. Panitia Pekan Sastra Bogor menghentikan diskusi yang membahas 'Memburu Muhammad', kumpulan cerpen karya Feby Indirani, setelah sebuah organisasi massa Islam keberatan pada judul dan subjudul buku tersebut.

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Feby Indirani bercerita bahwa kelompok tersebut mengancam akan mengerahkan 200 orang untuk menyerang acara tersebut. Ia mengusulkan agar judul acara diganti dan diskusi tetap berjalan, tetapi panitia memilih jalan lain, yaitu mengganti buku yang dibahas demi menghindari kerusuhan.

Empat hari setelah pembatalan tersebut, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyatakan akan menyelidiki dugaan penodaan agama. Sehari sesudahnya, Kementerian Agama menilai buku itu memuat materi sensitif yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Tekanan Pada Industri Musik Punk dan Pemusnahan Spanduk

Band punk 'Dongker' menceritakan hal serupa terkait hilangnya ruang berekspresi di ruang publik. Menurut mereka, tiga acara pada November 2026 yang menampilkan band tersebut batal, termasuk Neverland di Cikarang dan Gesrek Festival di Jakarta, setelah penyelenggara menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin jika Dongker tetap tampil.

Dalam kasus yang terjadi di Banyuwangi pada 28 Oktober, spanduk album mereka diturunkan oleh pihak yang mengaku sebagai aparat. Manajer mereka, Delpi Suhariyanto, menyebut pelaku penurunan spanduk tersebut adalah polisi, meskipun tidak ada identitas resmi yang ditampilkan.

Dalam dua cerita itu tidak ada surat larangan resmi yang diterbitkan. Hanya ada panitia yang gentar, organisasi massa yang mengancam, imbauan tanpa kop surat, dan aparat yang menilai situasi dari jauh. Imbauan yang tidak meninggalkan jejak tertulis membuat tak seorang pun bisa ditanya siapa yang sebenarnya memutuskan pembatalan.

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Di balik Layar Sensor: Ketika Ketenangan Lebih Dihargai dari Seni

Tangan-tangan yang melakukan sensor tersebut berbeda-beda, tetapi ukurannya satu, yaitu ketenangan. Keamanan dianggap lebih penting daripada mutu sebuah karya yang dihasilkan. Proses ini menggeser fokus dari kualitas ekspresi seni menjadi kemudahan manajemen kerawanan sosial.

Model penekanan ini menciptakan lingkungan di mana khalayak kreatif harus memprediksi batas-batas yang tidak terlihat. Tanpa aturan tertulis yang jelas, seniman dan penulis terpaksa mengasah insting mereka untuk menghindari kontroversi yang mungkin timbul dari kelompok tertentu.

Histori panjang dari W.R. Supratman hingga Soekarno menunjukkan bahwa karya seni lahir di tengah tekanan. Namun, ketika tekanan dialihkan menjadi pembungkaman oleh panitia yang takut atau kelompok yang mengancam, potensi karya untuk memicu dialog sehat hilang digantikan oleh ketakutan akan kerusuhan.

Situasi ini menuntut transparansi dalam penegakan aturan terkait konten publik. Ketika tidak ada surat larangan, tetapi ada pembatalan, pertanyaan tentang siapa yang memegang kendali menjadi semakin krusial untuk menjawab apakah harmoni benar-benar tercapai atau hanya sekadar ketiadaan kebisingan.