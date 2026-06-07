Senny Marbun Pilih Jadi Presiden APSF, Indonesia Pimpin Transformasi Olahraga Disabilitas ASEAN

Senny Marbun terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sports Federation periode 2026‑2030, memindahkan sekretariat ke Indonesia, dan menargetkan peningkatan prestasi negara‑negara ASEAN serta pengembangan generasi muda melalui program single event dan Youth Games.

Indonesia mencetak sejarah baru dalam dunia olahraga disabilitas dengan terpilihnya Senny Marbun sebagai Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) untuk periode 2026‑2030. Senny, yang lahir di Siborongborong pada 9 April 1954, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden APSF bidang Media dan Komunikasi sejak 2022.

Mantan atlet lempar para atletik ini dikenal sebagai tokoh kunci yang berhasil menggerakkan kembali ASEAN Para Games di Solo pada tahun 2022 setelah dua kali penundaan di Filipina (2019) dan Vietnam (2021). Dalam pidatonya, Senny menekankan pentingnya memperkuat prestasi negara‑negara Asia Tenggara di arena internasional.



"Saya ingin prestasi negara‑negara di Asia Tenggara lebih maju lagi ke depannya. Indonesia sudah melampaui batas dengan tiga kali juara berturut‑turut di ASEAN Para Games dan pencapaian medali yang solid di Paralimpiade.

Sekarang saya berharap negara‑negara ASEAN dapat meneladani langkah Indonesia agar terus melangkah ke depan," ujarnya. Senny juga menyoroti adanya kesenjangan perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas di beberapa negara anggota. Ia mengingat kembali masa Indonesia yang dulu juga termarjinalkan, namun kini memiliki pusat pelatihan seluas 10 hektar yang siap dijadikan contoh bagi negara lain.



Keputusan strategis lainnya dalam kepengurusan baru adalah pemindahan sekretariat APSF dari Thailand ke Indonesia, yang diharapkan dapat mempercepat koordinasi program‑program inklusif.

Periode 2026‑2030 akan difokuskan pada pendampingan atlet‑atlet APSF di Asian Para Games 2026 yang akan digelar di Nagoya, Jepang, serta persiapan ASEAN Para Games 2027 di Malaysia. Dr. Teo‑Koh Sock Miang, Wakil Presiden Bidang Olahraga dan Teknis, mengungkapkan dua program prioritas: pertama, mendorong negara yang belum siap menggelar acara multievent untuk memulai dengan single event per cabang olahraga, sehingga dapat mengembangkan klasifikasi, tenaga teknis, dan kepemimpinan melalui pelatihan; kedua, memperhatikan generasi muda dengan rencana penyelenggaraan Youth Games untuk atlet‑atlet pemula.

Dengan langkah‑langkah ini, APSF berharap dapat menutup kesenjangan generasi dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi olahraga disabilitas di kawasan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Paralimpik Nasional, serta sektor swasta ditekankan sebagai kunci utama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas intelektual. Program regenerasi atlet paralimpiade, pencarian bakat berkelanjutan, dan dukungan terhadap kontingen Indonesia di ajang regional diharapkan dapat memperkuat ekosistem inklusif dan meningkatkan prestasi di panggung internasional





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