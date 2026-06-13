Seniman Bali Tampil di Pawai Pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48

Ribuan seniman dari Bali dan daerah lain tampil di pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48 tahun 2026 di Denpasar, Bali, dengan menampilkan beragam pertunjukan seni sesuai tema Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parisudha.

Seniman Bali tampil saat pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48 tahun 2026 di Denpasar, Bali, Sabtu (13/6/2026). Ribuan masyarakat dan wisatawan memadati jalur pawai untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni yang ditampilkan para seniman dari berbagai daerah.

Sebanyak 3.430 seniman terlibat dalam Peed Aya atau pawai pembukaan dengan menampilkan beragam atraksi seni sesuai tema Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parisudha yang bermakna penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri sebagai dasar membangun kehidupan yang harmonis. ke-48 digelar mulai 13 Juni hingga 11 Juli 2026 dengan melibatkan lebih dari 20 ribu seniman. Selama sebulan pelaksanaan, berbagai agenda seni dan budaya akan digelar sebagai upaya pelestarian sekaligus penguatan nilai-nilai budaya Bali.

Seniman Bali tampil saat pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48 tahun 2026 di Denpasar, Bali, Sabtu (13/6/2026). AFP/ Sonny Tumbelak





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Seniman Bali Pesta Kesenian Bali Pawai Pembukaan Pertunjukan Seni Tema Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parisudha

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