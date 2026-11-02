Sengketa Saham Warisan Haji Musa vs PT Seko Fajar Buntu di Mediasi Keempat

Mediasi keempat sengketa saham warisan Haji Musa dengan PT Seko Fajar Plantation buntu. Pihak ahli waris menuding tidak ada keseriusan penyelesaian damai dari perusahaan Argo Manunggal Group.

Mediasi keempat terkait sengketa saham warisan milik almarhum Haji Musa dengan PT Seko Fajar Plantation, anak usaha Argo Manunggal Group, kembali berakhir tanpa hasil atau deadlock. Kegiatan mediasi tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 2 November 2026. Perkara ini kini terancam untuk berlarut-larut di meja hijau setelah berbagai upaya penyelesaian secara damai mengalami kegagalan total.

Kegagalan Mediasi dan Tuntutan Tanggung Jawab

Pihak penggugat menyatakan bahwa mereka menilai perusahaan tidak memiliki keseriusan dalam mencari jalan keluar dari masalah ini. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa permintaan penyelesaian yang telah disampaikan secara tertulis oleh pihak ahli waris tidak kunjung mendapatkan tanggapan apapun dari PT Seko Fajar Plantation. Kuasa hukum Rizal Musa, Kathy Laurensia, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan resume mediasi yang berisi permintaan resmi dari penggugat. Namun, PT Seko Fajar Plantation tidak memberikan jawaban tertulis maupun penawaran penyelesaian yang dapat menjadi dasar bagi kesepakatan damai.

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Ketika ditanya mengenai hasil pertemuan tersebut, Kathy menegaskan bahwa mediasi berjalan namun tidak menemukan titik damai antara kedua belah pihak. Dia menyatakan bahwa kondisi deadlock ini terjadi antara mereka sebagai wakil ahli waris dengan PT Seko Fajar melalui kuasa hukum mereka. Rizal Musa sendiri menagih hak sahamnya di PT Seko Fajar Plantation sebagai bagian dari warisan dari ayahnya. Ketegangan ini menunjukkan bahwa konflik internal di Grup Argo Manunggal semakin memanas dan semakin sulit untuk diselesaikan secara konsensual.

Ketidakhadiran Direktur dan Tudingan Iktikad Buruk

Selain persoalan tidak adanya respons tertulis, pihak ahli waris juga mempersoalkan ketidakhadiran direktur PT Seko Fajar Plantation dalam seluruh rangkaian mediasi yang telah berlangsung. Kathy menekankan bahwa kehadiran prinsipal atau direktur utama perusahaan sangat diperlukan karena keputusan penyelesaian sengketa berada sepenuhnya di tangan manajemen perusahaan. Dia menyebut secara tegas bahwa direktur perusahaan sudah empat kali absen dalam agenda mediasi yang dijadwalkan.

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Pada pertemuan terakhir, pihak tergugat hanya menyampaikan alasan bahwa direktur sedang berada di luar kota tanpa disertai bukti pendukung yang valid atau diterima oleh pihak penggugat. Kondisi tersebut membuat pihak Rizal mempertanyakan niat baik atau iktikad perusahaan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kathy menyatakan bahwa ketidakhadiran prinsipal ini menunjukkan bahwa tidak ada wujud nyata dari perusahaan untuk menyelesaikan kasus secara damai.

Dia menambahkan bahwa ketika prinsipal tidak hadir dalam sesi mediasi, hal tersebut dinilai sebagai indikasi iktikad buruk. Bagi pihak penggugat, ketiadaan upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk hadir dan bernegosiasi adalah bukti bahwa mereka tidak serius dalam menyelesaikan perkara ini. Tudingan ini semakin memperkuat posisi ahli waris bahwa mereka dipaksa untuk membawa perkara ini ke tahap persidangan penuh.

Bantahan Terhadap Klaim Pengetahuan Rizal Musa

Di sisi lain, PT Seko Fajar Plantation menyampaikan pandangan berbeda terkait pengetahuan Rizal Musa tentang persoaan ini. Pihak perusahaan beranggapan bahwa Rizal semestinya mengetahui persoalan pergantian pemegang saham karena beliau pernah menjabat sebagai direktur perusahaan. Namun, kubu Rizal membantang keras anggapan tersebut dengan menjelaskan konteks riwayat kerja Rizal di perusahaan tersebut. Kathy menjelaskan bahwa kliennya memang pernah menjabat sebagai direktur PT Seko Fajar Plantation pada periode 1991 hingga 1996.

Akan tetapi, jabatan sebagai direktur pada masa itu tidak serta-merta membuat Rizal mengetahui atau dilibatkan dalam proses perubahan kepemilikan saham setelah ayahnya, Haji Musa, meninggal dunia. Menurut Kathy, Rizal tidak pernah menerima undangan rapat umum pemegang saham maupun pemberitahuan mengenai mekanisme pengalihan kedudukan Haji Musa sebagai pemegang saham kepada ahli warisnya. Dia menegaskan bahwa walaupun Rizal pernah menjadi direktur, faktanya beliau tidak pernah diundang untuk urusan RUPS maupun urusan pergantian pemegang saham.

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Sejarah Sengketa dan Selisih Nilai Saham

Persoalan yang kini berujung ke pengadilan ini bermula dari meninggalnya Haji Musa pada tanggal 15 Juli 1996. Semasa hidupnya, Haji Musa tercatat sebagai salah satu direktur sekaligus pemegang saham penting di PT Seko Fajar Plantation. Ahli waris kemudian mempersoalkan kejelasan hak atas saham peninggalan Haji Musa, termasuk transaksi penjualan saham kepada The Ning King pada tahun 2003. Dalam transaksi tersebut, pihak ahli waris menyoroti perbedaan nilai yang cukup mencolok dan tidak wajar.

Nilai penjualan saham saat itu disebut sebesar Rp250 juta, sementara nilai saham yang tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mencapai Rp16,3 miliar. Selisih nilai yang sangat jauh ini menjadi salah satu alasan utama bagi ahli waris untuk menuntut hak mereka. Ketidakjelasan ini memicu kecurigaan bahwa ada manipulasi atau ketidakadilan dalam penanganan warisan tersebut. Dengan demikian, sengketa ini bukan hanya soal hak kepemilikan, tetapi juga menyangkut integritas pengelolaan aset perusahaan selama puluhan tahun.