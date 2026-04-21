Sengketa Lahan Goa Gong: Ahli Waris Tuntut Ganti Rugi Rp20 Miliar ke Pemkab Pacitan

Ahli waris pemilik lahan Goa Gong menuntut kompensasi Rp20 miliar kepada Pemkab Pacitan karena lahan miliknya digunakan untuk pariwisata selama 32 tahun tanpa ada bagi hasil.

Perselisihan terkait status kepemilikan lahan di kawasan wisata Goa Gong , Kabupaten Pacitan , kembali mencuat ke permukaan setelah Kateni (48), yang merupakan ahli waris pemilik sah tanah tersebut, secara tegas mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp20 miliar. Kasus ini bermula dari fakta bahwa tanah seluas 3.

569 meter persegi yang berada tepat di atas struktur utama goa tersebut, secara administratif tercatat atas nama mendiang orang tuanya, Sukimin, berdasarkan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selama lebih dari tiga dekade, yakni sejak tahun 1996 hingga saat ini, keluarga pemilik lahan mengaku tidak pernah menerima kompensasi sepeser pun dari pihak pemerintah daerah, meskipun lahan tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung operasional destinasi wisata Goa Gong yang dikenal sebagai salah satu goa terindah di Asia Tenggara. Kateni mengungkapkan kekecewaannya karena selain tidak mendapatkan bagi hasil atau kompensasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh wisata tersebut, ia juga dibatasi dalam memanfaatkan lahannya sendiri. Pemerintah melarang segala bentuk aktivitas pengolahan lahan di area tersebut dengan dalih menjaga kelestarian struktur stalaktit dan stalagmit di dalam goa. Ironisnya, tanggung jawab pembayaran pajak bumi dan bangunan masih dibebankan kepada ahli waris. Hal inilah yang mendorong Kateni untuk memberikan ultimatum kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Ia menyatakan kesediaannya untuk menjual lahan tersebut secara penuh jika pemerintah tidak segera memberikan solusi yang adil. Bagi Kateni, tuntutan senilai Rp20 miliar tersebut adalah angka yang dianggap pantas, mencakup akumulasi kerugian selama 32 tahun pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik tanpa adanya timbal balik bagi pemilik hak milik. Menanggapi polemik yang memanas ini, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Pacitan, Munirul Ichwan, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pemerintah daerah berencana untuk melakukan kajian mendalam serta verifikasi data terkait status hukum lahan di kawasan RT 001 RW 007 Dusun Pucung, Desa Bomo, Kecamatan Punung tersebut. Pihak dinas berkomitmen untuk menggali informasi dari berbagai pihak terkait guna memahami mengapa masalah ini baru mencuat ke publik setelah puluhan tahun berjalan. Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengelola objek wisata di seluruh Indonesia agar senantiasa mengedepankan aspek legalitas, keadilan sosial bagi pemilik lahan, serta keberlanjutan lingkungan yang partisipatif. Di tengah ketidakpastian status kepemilikan tersebut, Goa Gong tetap beroperasi sebagai destinasi wisata unggulan, namun tantangan di masa depan menuntut adanya mediasi yang transparan antara pemerintah daerah dan pihak ahli waris demi menghindari sengketa yang lebih besar di kemudian hari





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Goa Gong Pacitan Sengketa Lahan Pariwisata Ganti Rugi

United States Latest News, United States Headlines

