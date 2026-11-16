Sengketa Hukum David Beckham dan Coty: Ganti Rugi $41 Juta dan Bantahan Punglim Parfum

David Beckham dan DB Ventures menuntut ganti rugi $41 juta ke Coty soal distribusi ilegal parfum, sementara Coty membantah dan menyebutnya upaya ganti mitra bisnis.

Sengketa hukum sengit sedang berlangsung antara legenda sepak bola internasional Sir David Beckham dan raksasa produk perawatan tubuh Coty. Sengketa ini bermula ketika produk parfum berlabel nama sang ikon fashion dan olahraga tersebut ditemukan dijual secara luas di lokasi yang tidak sesuai dengan strategi pemasaran eksklusifnya.

Barang-barang tersebut terdeteksi tersedia di jaringan toko diskon dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Penemuan ini memicu tindakan hukum agresif dari pihak yang mengelola hak komersial Beckham di seluruh dunia, menandai awal dari konflik industri yang bernilai tinggi.

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Detail Guguan Ganti Rugi dan Kerugian Finansial

Gugatan hukum yang dilayangkan melalui entitas hukum DB Ventures menuntut pembayaran kompensasi dan ganti rugi dengan nilai minimal $41 juta. Dokumen pengadilan di New York secara eksplisit menyatakan bahwa pihak Beckham menuntut pemulihan kerugian finansial sebesar jumlah tersebut sebagai dasar utama perkara. Selain itu, gugatan ini juga berisi permintaan untuk mengakhiri seluruh kontrak kemitraan bisnis yang sedang berjalan antara kedua belah pihak.

DB Ventures, perusahaan berbasis di London yang didirikan oleh presiden sekaligus pemilik Inter Miami, telah membangun reputasi merek yang sangat premium. Dalam dokumen resmi mereka, perusahaan ini menggambarkan Beckham sebagai figur paling ikonik dan berpengaruh dalam ranah mode, olahraga, dan bisnis. Mereka menekankan bahwa citra mewah tersebut telah disusun dengan sangat hati-hati selama puluhan tahun untuk menjaga nilai eksklusivitas produk.

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Mekanisme Distribusi Ilegal dan Klaim Kecewa

Ketegangan memuncak ketika Beckham sendiri mengungkapkan rasa keterkejutan dan kekecewaan mendalam. Sang legenda melihat produk Eau de Toilette dan Eau de Parfum miliknya tersimpan di keranjang barang obral di ritel murah. Distribusi melalui peritel seperti Poundland dianggap melanggar prinsip eksklusivitas yang selama ini dijaga oleh manajemen mereknya.

Menurut klaim dalam gugatan, stok parfum senilai sekitar $24,2 juta atau setara £18,2 juta telah dijual melalui saluran distribusi yang tidak disetujui. Produk tersebut dipasarkan dengan strategi diskon yang sama sekali tidak konsisten dengan harga pasar premium. Pihak Beckham menyoroti praktik likuidasi massal ini sebagai upaya yang merusak nilai merek dan mengeksploitasi nama baik mereka untuk keuntungan jangka pendek.

Bantahan Tegas Coty dan Strategi Hukum Balas

Coty secara tegas menolak seluruh tuduhan yang dilontarkan oleh manajemen Beckham. Perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung New York agar seluruh gugatan tersebut ditolak secara total. Mereka berargumen bahwa yurisdiksi New York tidak seharusnya menjadi wadah untuk menyelesaikan perselisihan ini.

Mereka juga membantah bahwa kampanye pemasaran tanpa izin tersebut adalah masalah sistemik, melainkan satu insiden terisolasi yang telah segera ditangani. Coty mengklaim bahwa tuduhan pelanggaran kontrak tidak berdasar dan menekankan bahwa langkah hukum ini tidak bertujuan untuk melindungi integritas merek David Beckham.

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Dampak Pasar dan Transisi Lisensi ke Pesaing

Sudut pandang hukum lain yang dibawa oleh Coty adalah dugaan bahwa DB Ventures telah mencapai kesepakatan dengan kompetitor industri. Pihak pembela Beckham bersikeras bahwa tujuannya adalah meminta pengadilan untuk menciptakan jalan keluar dari kontrak yang ada. Mereka menyatakan bahwa angka kerugian yang diduga sepenuhnya bersifat spekulatif karena diekstrapolasi dari audit yang belum selesai.

Dalam perkembangan industri yang lebih luas, situasi ini terjadi di tengah transisi lisensi produk. Meskipun Coty telah memproduksi 45 varian parfum bermerek Beckham, hak distribusi akan pindah ke Interparfums. Transisi lisensi resmi ini dijadwalkan akan berlaku mulai Januari 2027, setelah persetujuan baru yang dicapai oleh Authentic Brands Group.

Implikasi Kontrak dan Langkah Hukum Mendatang

Kontrak saat ini antara David Beckham dan Coty dijadwalkan berakhir pada tahun 2028. Coty berargumen bahwa gugatan hukum yang diajukan saat ini sebenarnya bertujuan untuk mempercepat keputusan komersial sebelum masa kontrak berakhir. Mereka menyebut upaya ini sebagai bentuk keputusasaan dan keserakahan yang tidak berdasar dari pihak manajer.

Di sisi lain, klaim audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian laporan keuangan yang signifikan. Pihak DB Ventures menyatakan bahwa audit internal mereka menemukan bahwa Coty melaporkan penjualan bersih $123 juta atau £93 juta lebih rendah dari angka sebenarnya. Selisih ini menyebabkan hilangnya royalti sebesar $6 juta atau £4,5 juta untuk pihak Beckham. Mahkamah Agung New York kini bertugas meninjau bukti-bukti ini untuk menentukan kelanjutan perkara hukum yang rumit ini.