Sengketa aset Hotel Sultan Jakarta: Pemerintah vs PT Indobuildco

Konflik yang melibatkan pemerintah dan PT Indobuildco terkait sengketa aset Hotel Sultan Jakarta telah berkembang selama puluhan tahun. Perselisihan ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai hubungan antara Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Indobuildco dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dipegang negara atas kawasan Gelora Bung Karno.

di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta , kembali membuka perhatian publik terhadap salah satu sengketa aset paling panjang di Indonesia. Konflik yang melibatkan pemerintah dan PT Indobuildco itu tidak muncul dalam semalam.

Perselisihan tersebut telah berkembang selama puluhan tahun, melibatkan pergantian pemerintahan, serangkaian gugatan di berbagai pengadilan, hingga sejumlah putusan Mahkamah Agung. Banyak orang mengenal Hotel Sultan sebagai hotel mewah yang berdiri di jantung ibu kota. Namun di balik bangunannya, terdapat perdebatan panjang mengenai siapa yang berhak menguasai lahan tempat hotel tersebut berdiri.

Persoalan itu berakar pada perbedaan pandangan mengenai hubungan antara Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Indobuildco dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dipegang negara atas kawasan Gelora Bung Karno





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