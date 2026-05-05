Semen Padang Terdegradasi ke Liga 2, Manajemen Minta Maaf dan Turunkan Harga Tiket

Semen Padang FC dipastikan terdegradasi ke Championship Liga 2 setelah musim yang mengecewakan di Super League 2025-2026. Manajemen klub menyampaikan permohonan maaf kepada suporter dan menurunkan harga tiket sebagai bentuk apresiasi.

Pertandingan sengit pekan kelima Super League 2025-2026 antara Semen Padang melawan PSBS Biak di Stadion H. Agus Salim pada Kamis, 11 September 2025, menjadi saksi bisu perjalanan sulit yang akhirnya membawa Semen Padang FC terdegradasi ke Championship Liga 2 musim depan.

Kepastian ini muncul setelah hasil-hasil di sepanjang kompetisi Super League 2025-2026 tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh manajemen dan tim. Kondisi ini memicu evaluasi mendalam terhadap seluruh aspek tim, mulai dari performa pemain, strategi pelatih, hingga manajemen internal klub. Evaluasi ini bukan hanya sekadar mencari kesalahan, melainkan sebuah upaya konstruktif untuk membangun kembali kekuatan tim agar dapat kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Manajemen Semen Padang FC menyadari betul kekecewaan yang dirasakan oleh para suporter setia dan masyarakat luas atas hasil yang kurang memuaskan ini. Oleh karena itu, mereka menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kegagalan mencapai target musim ini. Mereka berjanji untuk bekerja keras dan melakukan perbaikan signifikan agar Semen Padang FC dapat kembali berjaya di masa depan.

Suasana pertandingan pekan ke-30 Super League 2025-2026 antara Semen Padang dan Madura United di Stadion H. Agus Salim, Padang, pada Rabu, 29 April 2026, mencerminkan kekecewaan mendalam yang menyelimuti tim dan para pendukungnya. Hermawan, salah satu tokoh penting dalam manajemen klub, mengakui bahwa capaian tim musim ini jauh dari harapan. Situasi ini tentu saja memunculkan gelombang kekecewaan di kalangan pendukung setia yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh kepada tim kebanggaan mereka.

Menyadari kondisi yang sulit ini, manajemen Semen Padang FC mengambil langkah strategis menjelang dua pertandingan terakhir melawan Persik Kediri dan Persebaya. Kebijakan yang diambil adalah penurunan harga tiket di semua kategori sebagai bentuk apresiasi kepada para suporter yang tetap setia mendukung tim meskipun dalam kondisi terpuruk. Penurunan harga tiket ini diharapkan dapat menarik lebih banyak suporter untuk hadir di stadion dan memberikan semangat kepada para pemain di lapangan.

Tribun Utara dan Selatan mengalami penurunan harga dari Rp50 ribu menjadi Rp20 ribu. Tribun Timur juga mengalami penurunan signifikan dari Rp100 ribu menjadi Rp20 ribu, sementara tribun Barat turun dari Rp250 ribu menjadi Rp100 ribu. Langkah ini menunjukkan komitmen manajemen untuk tetap dekat dengan para suporter dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus mendukung tim. Saat ini, Semen Padang FC berada di peringkat ke-17 klasemen sementara dengan mengoleksi 20 poin.

Mereka hanya unggul dua poin dari PSBS Biak yang berada di posisi terbawah dengan 18 poin. Persis Solo berada satu tingkat di atas zona aman dengan 27 poin, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan bawah klasemen. Situasi ini semakin memperburuk kondisi Semen Padang FC dan menuntut mereka untuk segera melakukan perbaikan signifikan jika ingin menghindari degradasi. Meskipun peluang untuk bertahan di Super League semakin tipis, manajemen dan tim tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik di sisa pertandingan.

Mereka berharap dapat mengakhiri musim dengan catatan yang lebih baik dan menjadi modal untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan. Komitmen KOMPAS.com untuk menyajikan fakta yang jernih, tepercaya, dan berimbang tetap menjadi prioritas utama. Dukungan terhadap jurnalisme berkualitas sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan penyediaan informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat. Dengan menjadi anggota KOMPAS.com, pembaca dapat menikmati kenyamanan membaca tanpa iklan dan berkontribusi pada pengembangan jurnalisme yang berkualitas





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Semen Padang Liga 2 Super League Degradasi Sepak Bola Harga Tiket PSBS Biak Persis Solo Stadion H. Agus Salim Hermawan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Link Live Streaming Dewa United vs Semen Padang, Kick-off Jam 19.00 WIBLink live streaming Dewa United vs Semen Padang, kick-off Minggu (3/5/2026) pukul 19.00 WIB. Kabau Sirah berada di ambang degradasi.

Read more »

Dewa United Imbang Melawan Phnom Penh Crown, Semen Padang TerdegradasiPertandingan AFC Challenge League antara Dewa United dan Phnom Penh Crown berakhir imbang 1-1. Sementara itu, Semen Padang dipastikan terdegradasi setelah kekalahan dan berada di peringkat 17 klasemen.

Read more »

Tangsel Warriors Degradasi Semen Padang dari BRI Super LeagueKemenangan 1-0 atas Semen Padang mengantarkan Tangsel Warriors ke Pegadaian Championship dan memastikan Semen Padang terdegradasi dari BRI Super League. Dewa United kokoh di peringkat enam klasemen sementara.

Read more »

Semen Padang susul PSBS degradasi ke Liga ChampionshipSemen Padang menyusul PSBS Biak degradasi ke Liga Championship setelah dikalahkan tuan rumah Dewa United Banten FC 0-1 dalam pertandingan Super League di ...

Read more »

Borneo FC Bekuk Semen Padang, Persaingan Juara Liga Semakin KetatBorneo FC meraih kemenangan 3-0 atas Semen Padang, sementara Persija Jakarta juga masih dalam persaingan. Pemain Borneo FC, Mariano Peralta, menyatakan timnya termotivasi untuk meraih gelar juara dan menilai peningkatan kualitas liga sepak bola Indonesia. Persiapan matang dilakukan menjelang laga melawan Persita.

Read more »

CEO Semen Padang FC Minta Maaf, Siapkan Rencana Bangkit Pasca Degradasi ke Liga 2Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »