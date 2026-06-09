Sembilan Duta Besar Serah Terima Surat Kepercayaan di Istana Merdeka Prabowo

Sembilan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dari negara Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Panama, dan Mozambik menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Juni 2026, menandai dimulainya tugas diplomatik dan penguatan hubungan bilateral. Artikel ini juga mencakup berita lain tentang penggeledahan Kortas Tipikor, pembahasan UU Polri, peran TNI, penyidikan KPK Bea Cukai terkait Raffi Ahmad, penetapan tersangka kasus gigitan anjing di Bogor, pengesahan RUU Polri, dugaan korupsi MBG di BGN, kampanye lingkungan di Banten, fenomena bediding di Mojokerto, serta strategi stabilitas ekonomi Bank Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan sembilan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Indonesia berlangsung dalam upacara resmi di Istana Merdeka , Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Acara ini menandai dimulainya masa tugas diplomatik para duta besar negara sahabat sekaligus memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara mitra. Prosesi dimulai dengan penyambutan resmi di mana lagu kebangsaan masing-masing negara diperdengarkan sebagai penghormatan. Selanjutnya, para duta besar bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan antara lain: Manuel Estuardo Roldan Barillas untuk Republik Guatemala, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari untuk Negara Qatar, Abdirashid Salat Abdille untuk Republik Kenya, Ratu Isoa Delamisi Tikoca untuk Republik Fiji, Bernardo Brea Rodriguez untuk Republik Panama, dan Antonio Rodrigues Jose untuk Republik Mozambik. Setelah penyerahan, dilakukan sesi foto bersama Presiden Prabowo diikuti dengan pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka.

Pertemuan itu menjadi kesempatan awal bagi duta besar menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing serta mempererat hubungan bilateral. Rangkaian acara berlangsung khidmat dan penuh keakraban. Setelah pertemuan, para duta besar berpamitan sebelum meninggalkan Istana Merdeka. Kedatangan Ketua Dewan Economi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan juga terlihat di lokasi.

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