Semangat Pantang Menyerah Persib Bandung Menghadapi Persija Jakarta di El Clasico Indonesia

Skuad Maung Bandung mendapatkan suntikan motivasi besar dari para Bobotoh menjelang laga sengit melawan Persija Jakarta guna memperjuangkan kehormatan dan gelar juara.

Atmosfer penuh semangat menyelimuti persiapan skuad Persib Bandung menjelang laga krusial yang selalu dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Para penggawa Maung Bandung mendapatkan suntikan motivasi yang luar biasa dari Bobotoh sebelum mereka bertolak untuk menghadapi Persija Jakarta dalam duel yang dijuluki sebagai El Clasico Indonesia pada hari Minggu, 10 Mei 2026 mendatang.

Dalam sebuah momen yang sangat emosional, para pendukung setia membentangkan spanduk besar bertuliskan Refuse to Lose yang memiliki arti menolak untuk kalah. Pesan kuat ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah peringatan sekaligus dorongan moral agar seluruh pemain menjaga kehormatan klub dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi lawan untuk meraih kemenangan.

Dukungan masif ini terlihat jelas saat sesi latihan terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Kamis, 7 Mei 2026, di mana ribuan Bobotoh hadir untuk memberikan energi positif bagi tim kebanggaan mereka. Kapten tim Persib Bandung, Marc Klok, mengambil peran sentral dalam membakar semangat rekan-rekan setimnya melalui orasi yang menggugah di hadapan para suporter.

Selama lima tahun mengabdi dan mengenakan jersi biru Persib, Marc Klok telah merasakan betapa besarnya dukungan yang diberikan Bobotoh, terutama ketika tim harus menjalani laga tandang ke markas Macan Kemayoran. Dalam pidatonya, Klok menegaskan bahwa setiap tetes keringat dan perjuangan di lapangan hijau adalah bentuk dedikasi mereka kepada para pendukung. Ia menekankan bahwa harga diri klub menjadi taruhan utama dalam pertandingan ini.

Marc Klok juga secara terbuka menyatakan ambisinya bahwa meskipun banyak pihak di Indonesia yang mungkin tidak menginginkan Persib menjadi juara untuk ketiga kalinya, hal itulah yang justru memicu tekad kuat skuad Maung Bandung untuk membuktikan kualitas mereka dan merebut takhta juara musim ini. Pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta memang selalu menjadi laga yang sarat akan gengsi dan tensi tinggi setiap musimnya. Lebih dari sekadar perebutan tiga poin, duel ini menjadi penentu arah perebutan gelar juara liga.

Meskipun laga kali ini akan berlangsung di Samarinda, antusiasme penonton diprediksi akan tetap meledak karena kedua tim membawa misi besar. Marc Klok menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk membalas cinta dan dukungan luar biasa dari Bobotoh adalah dengan membawa pulang kemenangan maksimal dari Samarinda. Fokus utama seluruh pemain saat ini adalah mempersiapkan kondisi fisik dan mental agar mencapai puncak performa pada hari Minggu.

Dengan semangat menolak kalah yang telah tertanam, Persib Bandung optimistis dapat mengamankan poin penuh dan memperlebar langkah mereka menuju podium juara, sembari menjaga tradisi persaingan sehat namun kompetitif dalam rivalitas abadi El Clasico Indonesia





