Semangat Kartini dalam Dunia Otomotif: Aksi Ganti Oli Bareng untuk Pemberdayaan Perempuan

PT Topindo Atlas Asia menggelar gerakan Ganti Oli Bareng Kartini sebagai wujud dukungan terhadap kemandirian ekonomi perempuan dan efisiensi perawatan mesin kendaraan bagi para pengemudi ojek daring.

Perawatan rutin kendaraan yang selama ini dianggap sebagai aktivitas biasa di bengkel, kini mendapatkan perspektif baru yang lebih inspiratif. Sebuah gerakan bertajuk Ganti Oli Bareng Kartini yang diinisiasi oleh produsen pelumas terkemuka, PT Topindo Atlas Asia, berhasil menarik perhatian publik.

Kegiatan yang berlangsung di bengkel Peby Motor, Cimanggis, Depok ini, bukan sekadar layanan servis rutin, melainkan sebuah simbol kemandirian perempuan dalam dunia otomotif yang selama ini sering kali dianggap sebagai domain laki-laki. Aksi ini menjadi sangat relevan dalam peringatan Hari Kartini 2026, karena mampu memadukan antara kebutuhan praktis perawatan mesin dengan semangat pemberdayaan kaum perempuan yang kini semakin aktif sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Head of Marketing TOP 1 Indonesia, Carlo Lukman, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap produktivitas perempuan, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring atau pelaku transportasi publik lainnya. Dalam pandangannya, kendaraan adalah instrumen utama mata pencaharian yang harus dirawat dengan standar kualitas tinggi. Dengan menggunakan pelumas sintetis dari TOP 1, para pengemudi perempuan diberikan edukasi bahwa durabilitas mesin yang terjaga merupakan kunci utama untuk mempertahankan produktivitas harian mereka. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat teknis bagi kendaraan, tetapi juga membangun kepercayaan diri para perempuan dalam mengelola dan memahami mesin motor mereka sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Lebih jauh lagi, fenomena ini mencerminkan perubahan pola pikir di masyarakat luas bahwa urusan teknis seperti mengganti oli bukanlah hal yang tabu bagi perempuan. Momen ini menjadi bukti bahwa peringatan Hari Kartini tidak hanya terbatas pada seremonial sejarah belaka, melainkan harus diimplementasikan ke dalam aspek kehidupan modern yang nyata dan praktis. Di sisi lain, industri otomotif saat ini juga terus berkembang dengan kehadiran berbagai teknologi baru, mulai dari efisiensi bahan bakar pada tuas persneling manual, peluncuran kendaraan listrik kompak seperti Hyundai Ioniq 3, hingga dinamika pasar mobil MPV yang terus berevolusi. Selain itu, masyarakat juga tetap membutuhkan kemudahan akses layanan administratif seperti perpanjangan STNK dan SIM Keliling, yang membuktikan bahwa integrasi antara pemberdayaan perempuan dan layanan publik otomotif menjadi sinergi yang sangat dinantikan di masa depan. Semangat kemandirian ini diharapkan dapat terus berlanjut, tidak hanya di Hari Kartini, tetapi juga menjadi budaya kerja yang melekat dalam keseharian para perempuan tangguh di Indonesia





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hari Kartini Perempuan Otomotif Ganti Oli TOP 1 Indonesia Pemberdayaan Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

