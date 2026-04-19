Semangat Bandung Tetap Relevan sebagai Kompas Moral di Era Ketidakpastian Global

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan relevansi Semangat Bandung sebagai kompas moral di tengah dinamika global yang tidak pasti, serta pentingnya kebudayaan sebagai instrumen diplomasi untuk membangun perdamaian berkelanjutan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon , dalam pidatonya di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 19 April 2026, menyatakan bahwa Semangat Bandung yang terlahir dari Konferensi Asia-Afrika masih memiliki daya juang yang tinggi di era globalisasi yang penuh ketidakpastian. Beliau menekankan, di tengah lanskap dunia yang terus berubah dan rentan terhadap gejolak, Semangat Bandung justru berfungsi sebagai penuntun moral yang esensial.

Fadli Zon berpendapat bahwa upaya mewujudkan perdamaian yang abadi sangat bergantung pada kemampuan kita untuk melindungi dan memelihara kebudayaan. Ia mengemukakan pandangannya bahwa kebudayaan seharusnya menjadi garda terdepan dalam diplomasi, berperan sebagai katalisator untuk mempererat tali solidaritas dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, terutama di benua Asia dan Afrika. Dalam dunia yang semakin tanpa batas, di mana informasi mengalir deras tanpa hambatan, kebudayaan memegang dua peran fundamental. Pertama, sebagai benteng kokoh yang melindungi identitas diri suatu bangsa agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Kedua, sebagai jembatan yang membuka ruang dialog konstruktif di tingkat internasional. Menteri Kebudayaan juga memberikan penekanan kuat pada pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Beliau menegaskan perlunya memastikan bahwa tidak ada peperangan yang mampu merenggut dan menghapus jejak sejarah sebuah bangsa, tidak ada bentuk dominasi yang membungkam kekhasan identitas, dan tidak ada sistem global yang secara semena-mena mengabaikan suara-suara kaum yang lemah dan terpinggirkan. Dari konferensi bersejarah tersebut, lahirlah prinsip-prinsip Dasasila Bandung yang menjadi landasan bagi tumbuhnya semangat solidaritas, kemitraan yang setara, dan kerja sama yang erat antarnegara. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi pondasi penting bagi pembentukan Gerakan Non-Blok dan menjadi pengawal perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih tertindas. Fadli Zon secara tegas mendorong agar semangat solidaritas, kesetaraan, dan kerja sama antarnegara terus digaungkan dan dihidupkan kembali. Semangat ini, menurutnya, merupakan kekuatan moral yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi fragmentasi dunia yang kian marak. Ia juga menganjurkan untuk lebih memperkuat jalinan kerja sama kebudayaan antara negara-negara Asia dan Afrika. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti pertukaran pengetahuan dan keahlian, upaya pelestarian warisan budaya yang tak ternilai harganya, serta membangun solidaritas bersama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Beliau menutup pidatonya dengan sebuah pesan yang menggugah, bahwa perbedaan yang ada di antara bangsa-bangsa seharusnya tidak menjadi jurang pemisah yang menimbulkan konflik, melainkan justru menjadi sumber kekuatan yang berharga untuk membangun sebuah tatanan dunia yang lebih adil, penuh kedamaian, dan menjunjung tinggi peradaban. Pesannya ini sejalan dengan semangat Deklarasi Bandung yang menekankan persatuan dalam keragaman dan kemajuan bersama. Dalam konteks ini, seni dan budaya menjadi media perekat yang ampuh untuk menjembatani perbedaan dan membangun saling pengertian antarindividu dan antarbangsa. Menteri Fadli Zon juga menyinggung pentingnya revitalisasi program-program kebudayaan yang dapat menjangkau generasi muda, agar mereka turut memahami dan mengapresiasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Semangat Bandung. Dengan demikian, warisan berharga ini dapat terus hidup dan relevan untuk generasi mendatang, serta menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Keberlanjutan diplomasi kebudayaan ini sangat penting mengingat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas dan harmoni global. Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga momen penting dalam sejarah diplomasi kebudayaan. Semangat yang lahir dari pertemuan tersebut terus relevan sebagai landasan etis dan moral bagi hubungan internasional. Perlindungan terhadap kebudayaan, sebagaimana ditekankan oleh Menteri Kebudayaan, menjadi garda terdepan dalam mencegah konflik dan membangun pemahaman lintas budaya. Dalam konteks ini, peran lembaga kebudayaan, seniman, budayawan, dan seluruh elemen masyarakat sangatlah vital. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci untuk menerjemahkan Semangat Bandung menjadi aksi nyata dalam menghadapi berbagai isu global, mulai dari perubahan iklim hingga ketidaksetaraan sosial. Semangat Bandung mengajarkan bahwa kemajemukan adalah kekayaan yang patut dirayakan, bukan sumber perpecahan. Kebudayaan menjadi alat efektif untuk memupuk rasa saling menghormati dan apresiasi terhadap perbedaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya perdamaian dunia yang lebih kokoh. Oleh karena itu, investasi dalam bidang kebudayaan dan diplomasi kebudayaan bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi strategis untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia





Semangat Bandung Konferensi Asia-Afrika Diplomasi Kebudayaan Perdamaian Berkelanjutan Fadli Zon

