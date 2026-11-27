Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menyerukan evaluasi menyeluruh sistem perlindungan anak pasca kasus kematian siswa di Malang. Data KPAI menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Selly Andriany Gantina menegaskan urgensi penguatan deteksi dini terhadap tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Langkah ini direspons terhadap tragedi meninggalnya seorang siswi berusia tujuh belas tahun di Kota Malang, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban penganiayaan berat. Peristiwa ini dinilai Selly sebagai sinyal darurat yang harus memicu evaluasi fundamental terhadap seluruh mekanisme perlindungan anak di Indonesia.

Tuntutan Evaluasi Sistem Perlindungan Anak

Selly Andriany menolak pandangan yang meremehkan kasus ini sekadar sebagai konflik biasa antar pelajar. Ia menegaskan bahwa kejadian di Kota Malang wajib diposisikan sebagai momentum krusial untuk melakukan penelusuran sistematis terhadap seluruh aspek perlindungan anak. Evaluasi menyeluruh ini harus mencakup analisis mendalam terhadap pola pengasuhan dalam keluarga, pengawasan terhadap lingkungan pergaulan remaja, efektivitas pendidikan karakter, serta kekuatan mekanisme pencegahan kekerasan yang sudah ada.

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Kritik Fokus Akademik di Sekolah

Sementara itu, Selly Andriany menyoroti pentingnya keseimbangan antara prestasi akademik dan kesejahteraan psikologis siswa. Ia menyatakan bahwa lembaga pendidikan tidak boleh berorientasi semata pada pencapaian nilai atau rangking, melainkan juga harus menjamin ruang aman bagi tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Keselamatan fisik dan mental siswa adalah prioritas utama yang harus dijaga oleh seluruh elemen sekolah di seluruh wilayah Indonesia.

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Statistik Kekerasan Anak KPAI 2025

Untuk memperkuat argumennya, Selly Andriany mengutip data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selama tahun 2025, KPAI mencatat sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak yang melibatkan 2.063 anak sebagai korban. Angka statistik ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dan pelanggaran hak terhadap anak masih sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang sistematis serta berkelanjutan.

Rekomendasi Pemerintah dan Masyarakat

Selly Andriany menginstruksikan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat luas untuk memperkuat deteksi dini. Kolaborasi multisektor ini penting agar potensi kekerasan dapat diidentifikasi dan dihentikan sebelum meluas. Seluruh pemangku kepentingan wajib menyadari bahwa keamanan siswa adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disepelekan dalam konteks sistem pendidikan nasional yang ada saat ini.