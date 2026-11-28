Kejaksaan Agung RI membuka seleksi CPNS 2026 dengan total 1.660 formasi. Pendaftaran daring dimulai 27 November hingga 21 Desember 2026 di portal SSCASN.

Kejaksaan Republik Indonesia resmi membuka proses seleksi pengajuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2026. Pengumuman resmi dengan Nomor PENG-1/C/Cp.2/11/2026 yang diterbitkan pada 27 November 2026 menetapkan total kuota sebesar 1.660 formasi untuk berbagai jabatan strategis. Sebagian besar kebutuhan personnel, yaitu sebanyak 600 formasi, dialokasikan khusus untuk posisi Jaksa Ahli Pertama. Kuota ini mencakup tenaga teknis dan tenaga kesehatan untuk memperkuat aparatur negara.

Detail Pengumuman Resmi Seleksi CPNS

Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menjadi satu-satunya pintu masuk resmi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri. Masa pendaftaran dibuka secara resmi mulai tanggal 27 November 2026 dan akan ditutup pada 21 Desember 2026. Calon pelamar harus memperhatikan pembagian kuota yang telah diatur secara ketat oleh Kejaksaan Agung untuk memastikan distribusi tenaga kerja yang merata.

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Jumlah keseluruhan formasi 1.660 ini dibagi menjadi beberapa kategori khusus berdasarkan kuota. Terdapat 1.510 formasi untuk kebutuhan umum, 86 formasi khusus untuk lulusan terbaik atau cum laude, 34 formasi untuk penyandang disabilitas, dan 30 formasi untuk Putra-Putri Papua. Pembagian ini menunjukkan komitmen instansi terhadap diversifikasi dan pemerataan akses pekerjaan.

Distribusi Kuota Jabatan Teknis dan Kesehatan

Jabatan Jaksa Ahli Pertama menjadi formasi tenaga teknis terbesar dalam pengumuman ini dengan kebutuhan 600 orang. Selain itu, Kejaksaan juga membuka 520 formasi untuk Pranata Komputer Terampil dan 260 formasi untuk Sandiman Ahli Pertama. Total formasi untuk tenaga teknis mencapai angka 1.380, sementara 280 formasi lainnya dialokasikan untuk tenaga kesehatan yang terdiri dari 21 jenis jabatan.

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Untuk sektor kesehatan, tersedia berbagai spesialisasi medis yang dibutuhkan. Jumlah formasi termasuk 19 Dokter Gigi Umum, 37 Perawat Ahli Pertama, dan 22 Asisten Apoteker Terampil. Posisi spesialisasi lainnya mencakup 2 Dokter Spesialis Bedah, 4 Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal, 1 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, 1 Dokter Spesialis Patologi Klinik, 2 Dokter Spesialis Urologi, serta 7 Terapis Gigi dan Mulut Terampil.

Syarat Mutlak Lulusan S1 Hukum dan Fisik

Pendaftaran untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama mensyaratkan pemegang gelar Sarjana Hukum (S-1) atau S-1 Ilmu Hukum. Keunikan posisi ini terletak pada batasan usia yang sangat ketat, yakni minimal 18 tahun dan maksimal 24 tahun. Pelamar juga harus dalam kondisi belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah hingga resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Persyaratan fisik bagi pelamar Jaksa Ahli Pertama juga sangat spesifik. Laki-laki harus memiliki tinggi badan minimal 160 sentimeter, sedangkan perempuan minimal 155 sentimeter. Indeks Massa Tubuh (BMI) harus berada dalam rentang 18,5 hingga 25. Pelamar dilarang memiliki tato atau tindikan dan tidak diperbolehkan buta warna serta memiliki cacat fisik atau mental.

Kemampuan Bahasa Inggris dan Pengabdian Nasional

Kompetensi bahasa Inggris menjadi syarat wajib yang diverifikasi melalui sertifikat tes resmi. Pelamar lulusan S-1, D-IV, S-2, atau profesi harus memenuhi standar minimum tertentu seperti TOEFL iBT 45, TOEFL PBT Prediction 450, TOEFL CBT 131, IELTS 5.0, atau TOEIC 440. Hal ini bertujuan memastikan kesiapan aparatur dalam konteks hukum internasional atau dokumen teknis.

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Pelamar juga wajib menandatangani komitmen pengabdian selama minimal lima tahun sejak diangkat. Mereka bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain sesuai penunjukan Kejaksaan. Selama masa pengabdian, pelamar dilarang mengajukan permohonan pindah antar satuan kerja maupun pindah instansi dengan alasan pribadi. Ini menegaskan komitmen jangka panjang terhadap institusi penegak hukum.

Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Pendukung

Selain Jaksa, kualifikasi pendidikan untuk jabatan Sandiman Ahli Pertama mencakup lulusan Diploma IV dan Sarjana. Bidang studi yang diterima meliputi Ilmu Komputer, Informatika, Teknik Informatika, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Sistem Komputer, dan Teknik Komputer. Lulusan dengan latar belakang keamanan siber dan kriptografi juga sangat diminati.

Untuk posisi Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil dengan 15 formasi, persyaratan pendidikan meliputi Diploma III Analis Kesehatan, Diploma III Teknologi Laboratorium Medis, serta Diploma III Analis Farmasi dan Analis Farmasi dan Makanan. Semua jenjang pendidikan dari Diploma III hingga dokter spesialis dan subspesialis turut membuka peluang seleksi tahun anggaran 2026 ini.