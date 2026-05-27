Seleksi Calon Hakim Agung Didominasi Kegagalan, Hanya 26,2 Persen Lolos

Komisi Yudisial mengumumkan hasil seleksi kualitas calon hakim agung tahun 2026. Dari 137 peserta, hanya 36 orang (26,2%) lolos. Untuk hakim ad hoc tipikor, hanya 2 dari 58 calon (3,4%) yang memenuhi standar. KY menekankan kualitas tidak bisa dikompromikan dengan kuota.

Sebanyak 26,2 persen calon hakim agung lolos seleksi kualitas yang digelar Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan betapa ketatnya penyaringan yang dilakukan KY untuk mendapatkan calon hakim agung berkualitas.

Bahkan, untuk posisi hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor), hanya 3,4 persen calon yang dinyatakan memenuhi standar. Dari 58 calon, hanya dua orang yang lolos. Fenomena kandas massal ini memicu pertanyaan di kalangan publik: mengapa banyak hakim karier dan profesional hukum gagal menembus seleksi KY? Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Andi M Asrun menjelaskan bahwa proses yang panjang ini baru menyelesaikan fase awal.

Ujian sesungguhnya terletak pada rangkaian tes berikutnya, yaitu tes kesehatan, psikologi, dan wawancara. KY menekankan bahwa kualitas tidak bisa dikompromikan dengan kuota kekosongan kursi di Mahkamah Agung (MA). Para calon yang lolos seleksi kualitas adalah mereka yang memenuhi standar kapasitas keilmuan dan keahlian yang ditetapkan untuk menjadi hakim agung.

Beberapa nama yang lolos antara lain mantan anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho yang saat ini menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, mantan anggota KY Binziad Kadafi, Sekretaris MA Sugiyanto, Panitera MA Sudharmawatiningsih, Dirjen Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, Kepala Badan Urusan Administrasi MA, dan Sobandi dari Humas MA. Untuk posisi hakim ad hoc tipikor, terdapat nama-nama seperti Edwin Partogi Pasaribu, Hendra, Roki Panjaitan, dan Ventje Bulo. Namun, KY mengingatkan bahwa tahapan selanjutnya tidak akan mudah.

KY benar-benar ingin mencari sosok calon yang memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Oleh karena itu, KY akan melakukan penelusuran rekam jejak dan menggandeng masyarakat, jurnalis, serta NGO antikorupsi untuk memberikan informasi terkait integritas dan perilaku calon. Komisioner KY M Abhan menambahkan bahwa dalam seleksi tahap berikutnya, KY akan menelusuri rekam jejak calon. KY berharap masyarakat berpartisipasi memberikan informasi, khususnya mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim agung.

Informasi tersebut akan diklarifikasi dalam tahap wawancara atau tahap akhir. Selain itu, KY akan menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki kebenaran informasi yang disampaikan masyarakat. Proses seleksi yang ketat ini sejalan dengan temuan dalam jurnal ilmiah yang menganalisis pola rekrutmen hakim agung. Jurnal tersebut mencatat bahwa pada tahun 2018, tidak ada satu pun calon untuk kamar pidana yang lolos seleksi kualitas, padahal MA sangat membutuhkan hakim agung di kamar tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa KY konsisten menjaga standar kualitas, meskipun harus mengorbankan kuantitas. KY menegaskan bahwa kecerdasan intelektual hanyalah prasyarat dasar; tantangan moral di MA jauh lebih berat. Seperti kata Asrun, hakim agung harus agung kelakuannya dan agung pikirannya





