Selebriti Hadiri Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, Doa dan Harapan Mengalir

Resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju menjadi momen yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ternama dari dunia hiburan Indonesia. Selebriti seperti Thomas Ramdhan, basis band legendaris Gigi, Audy Marissa, dan selebgram Vior turut memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada pasangan pengantin baru tersebut.

Kedatangan mereka menambah kemeriahan acara yang berlangsung dengan khidmat dan penuh kebahagiaan. Thomas Ramdhan, yang juga memiliki hubungan dekat dengan Ahmad Dhani, ayah El Rumi, hadir dengan mengenakan jas rapi. Ia menyempatkan diri untuk menyapa awak media yang telah menanti di pelataran lobi hotel tempat resepsi berlangsung. Dengan singkat, Thomas menyampaikan harapannya agar El dan Syifa dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

'Buat anak saya sih sebenernya karena saya bagian dari teman Ahmad Dhani. Mudah-mudah mereka samawa,' ujarnya dengan senyum. Kehadiran Thomas menunjukkan dukungan moral dan persahabatan yang terjalin erat antara dirinya dan keluarga El Rumi. Selain Thomas, aktris cantik Audy Marissa juga terlihat hadir, namun ia memilih untuk langsung memasuki gedung acara tanpa memberikan keterangan kepada media.

Sementara itu, selebgram Vior, yang dikenal dengan konten-kontennya yang menghibur, sempat memberikan doa yang manis untuk El dan Syifa. Ia berharap agar pasangan ini dapat segera dikaruniai momongan.

'Ya semoga El Rumi dan Syifa langgeng sampai maut yang memisahkan. Semoga cepet mendapat bayi-bayi gemoy,' ucap Vior dengan penuh harapan. Prosesi akad nikah El Rumi dan Syifa Hadju sendiri berlangsung dengan sangat khidmat dan tertib. Hal ini diungkapkan oleh Habib Usman, seorang tokoh agama yang turut hadir dalam momen sakral tersebut.

Habib Usman menggambarkan suasana akad nikah yang tenang dan penuh ketenangan. Ia memuji keberanian dan ketegasan El Rumi dalam mengucapkan ijab kabul.

'Acaranya sangat khidmat, tenang. Kalimat ijab kabulnya tuh tegas dan sekali doang. Sekali, selesai. Pas bilang saya terima nikahnya, wah masya Allah.

Tegas, berani, lantang. Sudah latihan kayaknya,' jelas Habib Usman. Suasana haru semakin terasa saat El dan Syifa menunjukkan ekspresi bahagia setelah dinyatakan sah sebagai suami istri. Raut wajah lega dan penuh syukur terpancar dari keduanya, serta orang tua mereka yang turut merasakan kebahagiaan yang sama.

Habib Usman menambahkan, 'Dia (Syifa) bahagia, senyum. El-nya senyum dan tadi terharu. Orang tuanya juga tadi ada yang menitikkan air mata.

' Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju menjadi bukti cinta sejati yang telah mereka jalin, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selain itu, pernikahan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi keluarga dan teman-teman dari kedua mempelai, serta menjadi momen yang tak terlupakan bagi semua yang hadir





