Selat Hormuz Dibuka Penuh, Blokade Laut AS Terhadap Iran Tetap Berlaku

Iran mengumumkan pembukaan penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas komersial, namun Presiden AS Donald Trump menegaskan blokade laut terhadap Iran akan tetap berlaku penuh hingga negosiasi selesai 100 persen. Perkembangan ini terjadi di tengah upaya gencatan senjata yang masih berlangsung antara AS dan Iran, serta kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Keputusan Iran untuk membuka sepenuhnya lalu lintas bagi semua kapal komersial di Selat Hormuz selama sisa waktu gencatan senjata telah diumumkan melalui media sosial X oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran , Araghchi, pada Jumat, 17 April 2026. Pernyataan ini disambut positif oleh Presiden AS Donald Trump, yang melalui platform Truth Social menyatakan kelegaan atas terbukanya kembali jalur strategis tersebut, bahkan menyebutnya sebagai "Selat Iran ".

Trump optimis bahwa pembukaan ini akan mempermudah upaya negosiasi yang sedang berjalan. Namun, euforia tersebut hanya berlangsung singkat. Selang beberapa saat setelah pengumuman pembukaan Selat Hormuz, Presiden Trump kembali membuat pernyataan di Truth Social yang mengindikasikan bahwa blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan secara penuh. Ia menekankan bahwa blokade ini akan terus berlanjut hingga transaksi dengan Iran selesai 100 persen. Meskipun demikian, Trump menyatakan optimisme bahwa proses negosiasi ini tidak akan memakan waktu lama, mengingat sebagian besar poin perundingan telah berhasil didiskusikan dan dinegosiasikan. Hal ini menggarisbawahi adanya nuansa ketegangan yang terus menyertai upaya diplomasi antara kedua negara. Perkembangan ini merupakan bagian dari serangkaian upaya diplomatik yang intensif di Timur Tengah. Negosiasi putaran pertama antara Amerika Serikat dan Iran telah dilaksanakan pada Sabtu, 11 April 2026, di Islamabad, Pakistan, menyusul pengumuman Presiden Trump mengenai kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran. Sayangnya, pada Minggu pagi, 12 April 2026, Wakil Presiden AS J. D. Vance, yang memimpin delegasi AS, mengumumkan kegagalan negosiasi tersebut dan kembalinya delegasi AS tanpa mencapai kesepakatan. Sementara itu, menurut pemberitaan Axios yang dikutip RIA Novosti, babak kedua negosiasi antara AS dan Iran dijadwalkan akan berlangsung di lokasi yang sama, Islamabad, Pakistan, pada Minggu, 19 April 2026. Di sisi lain, pada Kamis, 16 April 2026, Presiden Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari, hasil dari pembicaraan yang dimediasi oleh AS di Washington DC antara delegasi kedua negara. Pemerintah China juga turut menyoroti perjanjian pertahanan terbaru antara Indonesia dan AS, seraya menekankan pentingnya kerja sama yang tidak mengganggu kedaulatan negara lain. Sementara itu, pihak Iran, melalui Wakil Menteri Luar Negeri Saeed Khatibzadeh, menyatakan penolakannya terhadap gencatan senjata yang bersifat sementara, dan menegaskan komitmennya untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Di tengah situasi ini, Kepala IEA Fatih Birol memperingatkan bahwa pemulihan produksi minyak dan gas di Timur Tengah tidak akan terjadi dalam waktu cepat, meskipun jalur pelayaran Selat Hormuz telah dibuka kembali. Hal ini menunjukkan kompleksitas situasi geopolitik di kawasan tersebut, di mana aspek ekonomi dan keamanan saling terkait erat. Lebih lanjut, dalam perkembangan terpisah, Presiden AS Trump sempat mengancam tidak akan membela Italia di tengah memburuknya hubungan kedua negara, yang dipicu oleh perbedaan sikap mengenai perang Iran dan kritik dari Paus Leo. Di dalam negeri, kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan beberapa tersangka mulai memasuki tahap persidangan, sementara tiga tersangka lainnya telah lolos dari proses pidana melalui mekanisme Restorative Justice. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kedisiplinan dalam budaya kerja di lingkungan Balai Kota, bahkan melarang pejabat untuk menghadiri rapat jika datang terlambat. Di dunia teknologi, GermGuardian meluncurkan filter FLT420B yang diklaim 300 kali lebih efektif dalam menghilangkan bau ganja dan asap rokok. Dalam konteks lain, sepekan pasca sosialisasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) liar di areal Pasar Desa Bajulmati, sejumlah PKL masih menunjukkan sikap keras kepala untuk tidak membongkar lapak dagangannya





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selat Hormuz Iran Amerika Serikat Blokade Laut Gencatan Senjata

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Breaking News! Iran Umumkan Selat Hormuz Dibuka PenuhIran membuka Selat Hormuz untuk kapal komersial, memicu penurunan harga minyak global lebih dari 11%. Langkah ini sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon.

Read more »

Iran umumkan Selat Hormuz dibuka penuh selama gencatan senjataMenteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat mengumumkan bahwa lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz akan dibuka secara penuh selama ...

Read more »

Harga Minyak Anjlok Usai Selat Hormuz Dibuka, Brent dan WTI Sentuh Level SeginiHarga minyak Brent dan WTI kompak melemah pada perdagangan Jumat, (17/4/2026) setelah Selat Hormuz dibuka oleh Iran.

Read more »

Iran Umumkan Selat Hormuz Dibuka Penuh Selama Gencatan Senjata, Donald Trump: Terima Kasih!Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat mengumumkan lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz akan dibuka secara penuh selama gencatan senjata berlangsung.

Read more »

Iran Buka Penuh Selat Hormuz Selama Gencatan Senjata, AS Berikan Apresiasi Meski Tetap BlokadeMenteri Luar Negeri Iran mengumumkan dibukanya kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas komersial selama gencatan senjata di Lebanon berlangsung, mendapat respons positif dari Presiden AS, namun tetap menegaskan blokade laut terhadap Iran. Pertemuan negosiasi antara AS dan Iran sendiri belum membuahkan hasil konkret.

Read more »

Trump: Selat Hormuz Terbuka, Blokade AS Berlaku Penuh untuk IranPresiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka, tetapi blokade angkatan laut AS terhadap Iran akan 'tetap berlaku penuh.'

Read more »