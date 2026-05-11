Sektor Teknologi Terus Meluas, Gelombang PHK Terkini dari Raksasa Teknologi Dunia

Sektor teknologi terus berkembang sepanjang 2026, bukan lagi sekadar efisiensi sementara. Para ekonom dan pakar industri kini khawatir dunia kerja sedang mengalami perubahan permanen akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI). Gelombang PHK terbaru datang dari sejumlah raksasa teknologi dunia, seperti Meta, Microsoft, Nike, Amazon, Google, Oracle, Salesforce, hingga Snap.

Data Layoffs mencatat lebih dari 92 ribu pekerja teknologi telah terkena PHK sepanjang tahun ini. Gelombang PHK terbaru datang dari sejumlah raksasa teknologi dunia, seperti Meta, Microsoft, Nike, Amazon, Google, Oracle, Salesforce, hingga Snap. Mayoritas perusahaan menyebut efisiensi berbasis AI dan perekrutan berlebihan saat pandemi sebagai alasan utama pengurangan tenaga kerja. Perkembangan teknologi AI generatif seperti OpenAI lewat ChatGPT dan alat AI Claude milik Anthropic dinilai mulai mengubah cara kerja perusahaan secara besar-besaran.

Para eksekutif perusahaan menilai AI kini mampu mengotomatisasi berbagai fungsi bisnis yang sebelumnya membutuhkan banyak pekerja manusia. Kondisi ini memicu kecemasan besar di kalangan pekerja teknologi. Indeks Kepercayaan Karyawan Glassdoor menunjukkan tingkat kepercayaan pekerja sektor teknologi turun 6,8 poin menjadi 47,2 persen pada Maret 2026 dibanding tahun sebelumnya. Banyak pekerja kini memilih bertahan di kantor meski tidak puas karena takut sulit mendapat pekerjaan baru.

