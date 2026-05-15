Sektor Manufaktur Paling Dampak Pelemahan Rupiah, Bob Azam

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia , Bob Azam , menilai, sektor manufaktur merupakan sektor yang paling terdampak pelemahan rupiah . Dalam dialog di Program Kompas Bisnis, Kompas TV, Jumat (15/5/2026), Bobo menyebut, sektor manufaktur menjadi yang paling terdampak karena 70 persen bahan bakunya masih impor.

"Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya bahwa ini yang paling kena kan sektor manufaktur ya yang 70 persen bahan bakunya masih impor ya," kata dia. "Kemudian juga kita lihat sepanjang satu tahun terakhir ini kan rupiah juga sudah terdepresiasi lebih dari 7 persen ya. Dan ini mau nggak mau, memberi dampak kepada kenaikan harga bahan baku," ucapnya.

"Nah ini juga dipengaruhi oleh logistik, kemudian juga karena perang ya, Selat Hormuz, kemudian juga ketidakpastian global yang membuat terjadiEkonom: Pemerintah Pilih Tahan BBM, Rupiah Dikorbankan Ke 17.500 "Jadi kita lihat perusahaan harus putar otak nih ya, karena kenaikannya bukan satu digit tapi sudah dua digit kenaikan biaya produksinya," ucap dia menegaskan. "Sehingga untuk menaikan harga juga hampir gak mungkin ya, karena kita juga tahu daya beli masyarakat juga sedang rendah," tuturnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, tidak ada pilihan lain bagi dunia usaha selain melakukan efisiensi, peningkatan produktivitas semaksimal mungkin, karena tidak mungkin untuk melakukan kenaikan harga. KOMPAS DUNI





