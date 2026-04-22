Sekretaris Kabinet Terima Direksi BTN dan KAI Bahas Penyediaan Hunian Layak

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin untuk membahas penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di perkotaan, serta progres redesain Stasiun Gambir dan peningkatan layanan kereta api.

Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan dari jajaran direksi Bank BTN dan PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Rabu siang, 22 April 2026.

Pertemuan penting ini difokuskan pada pembahasan strategis mengenai upaya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman, nyaman, dan representatif.

BTN, KAI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPR) telah menyatakan komitmen bersama untuk merealisasikan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi efektif mengatasi permasalahan kekurangan rumah di perkotaan. Salah satu proyek percontohan yang menjadi fokus utama adalah pembangunan kompleks hunian di kawasan Manggarai, Jakarta. Proyek ambisius ini telah memasuki tahap konstruksi dengan target awal pembangunan 5.000 unit rumah susun. Unit-unit hunian ini dirancang dengan luas bervariasi, yaitu 45 meter persegi dan 54 meter persegi, untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan keluarga.

Lebih lanjut, aksesibilitas finansial menjadi prioritas utama dalam proyek ini. Pemerintah dan pihak terkait berupaya keras untuk memastikan bahwa hunian tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat luas melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terjangkau dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Selain itu, BTN juga melaporkan pencapaian signifikan dalam pembangunan perumahan pada tahun 2025, dengan berhasil membangun sekitar 200.000 unit rumah melalui skema KPR/FLPP dan tambahan 40.000 unit rumah yang dibangun di luar skema tersebut. Angka ini menunjukkan komitmen kuat BTN dalam mendukung program perumahan nasional dan membantu mewujudkan impian masyarakat memiliki rumah sendiri. Selain fokus utama pada penyediaan hunian, pertemuan ini juga membahas isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dan layanan publik.

Progres redesain Stasiun Gambir, salah satu stasiun kereta api tersibuk di Indonesia, menjadi topik penting dalam diskusi. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan Stasiun Gambir, tidak hanya bagi penumpang kereta api, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menggunakan fasilitas stasiun tersebut. Peningkatan kualitas layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun untuk pengangkutan logistik, juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam modernisasi jaringan kereta api di seluruh wilayah Indonesia, guna meningkatkan efisiensi dan konektivitas antar wilayah.

Konsep Transit Oriented Development (TOD) juga turut dibahas sebagai bagian integral dari upaya mendorong terbentuknya simpul-simpul perekonomian baru yang terintegrasi. TOD bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas dan layanan publik dengan mudah dan nyaman, tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Dengan mengintegrasikan transportasi publik, hunian, perkantoran, dan pusat perbelanjaan, TOD diharapkan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas udara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas





