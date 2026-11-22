Kementerian PU membangun 100 Sekolah Rakyat Tahap III di seluruh Indonesia dengan kapasitas hingga 3.000 siswa, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan rencana strategis pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi baru yang tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Inisiatif besar ini dilaksanakan pada Minggu, 22 November 2026, sebagai kelanjutan program infrastruktur pendidikan nasional yang bertujuan memperluas akses belajar bagi masyarakat.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III ini masih berjalan sesuai dengan progres waktu yang telah ditetapkan. Penyesuaian desain arsitektur sedang dilakukan secara intensif sebagai bentuk tindaklanjuti terhadap arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Target utama adalah memastikan setiap fasilitas mampu menampung jumlah siswa yang jauh lebih besar dibandingkan tahap sebelumnya.

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Penyesuaian Desain Sekolah Rakyat Tahap III

Pemerintah menargetkan pembangunan tepat 100 unit Sekolah Rakyat untuk gelombang ketiga program infrastruktur ini. Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit meminta agar kapasitas daya tampung siswa di setiap lokasi mampu melampaui angka 1.200 siswa. Bahkan, desain bangunan diproyeksikan untuk mengakomodasi hingga 3.000 siswa per lokasinya dalam jangka menengah.

Kementerian Pekerjaan Umum menyesuaikan desain bangunan dengan kondisi geografis dan luas lahan yang tersedia di masing-masing daerah. Dody Hanggodo menjelaskan bahwa bangunan Sekolah Rakyat Tahap III direncanakan mencapai empat lantai. Tinggi bangunan ini bergantung sepenuhnya pada luas lahan yang disediakan oleh kepala daerah setempat.

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Tidak semua lokasi pasti akan membangun empat lantai secara penuh karena keterbatasan lahan. Semua rencana teknis masih dalam proses finalisasi mengingat Sekolah Rakyat Tahap II yang sudah terbangun di 100 lokasi belum terisi sepenuhnya. Fleksibilitas desain menjadi kunci agar infrastruktur tetap sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

Kapasitas dan Strategi Pembangunan Bertahap

Evaluasi sementara menunjukkan bahwa keterisian Sekolah Rakyat Tahap II saat ini berkisar antara 600 hingga 700 siswa per lokasi. Kapasitas fasilitas yang dibangun sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 1.260 siswa, sehingga masih ada ruang pengembangan signifikan. Data ini menjadi dasar pertimbangan strategis untuk penyesuaian kapasitas di tahap berikutnya.

Menteri Dody telah mengusulkan kepada Menteri Sosial agar kapasitas awal pembangunan berada pada kisaran 1.200 hingga 1.500 siswa. Angka ini dipilih sebagai titik awal yang realistis untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada saat ini. Kapasitas tersebut dapat ditingkatkan hingga 3.000 siswa dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Peningkatan kapasitas tersebut didasarkan pada proyeksi kebutuhan peserta didik yang diperkirakan semakin besar di masa depan. Kementerian PU telah mempertimbangkan kemungkinan pengembangan kapasitas sejak tahap perencanaan struktur bangunan utama. Pertimbangan ini dilakukan untuk memastikan investasi infrastruktur tidak terbuang sia-sia di kemudian hari.

Modulus Infrastruktur dan Dampak Sosial Ekonomi

Jika penambahan ruang belajar dan asrama diperlukan, pengembangan dapat dilakukan melalui tahapan pekerjaan lanjutan. Cara ini menghindari kebutuhan untuk membangun ulang struktur utama yang sudah ada, sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Pendekatan ini melanjutkan pengalaman sukses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 32 provinsi.

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Setiap kawasan Sekolah Rakyat dirancang sebagai ekosistem pendidikan terpadu yang komprehensif. Fasilitas yang disediakan mencakup gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA secara terintegrasi. Laboratorium modern juga menjadi fasilitas wajib untuk mendukung pembelajaran praktik yang berkualitas.

Dukungan kehidupan pelajar disediakan melalui asrama siswa putra dan putri yang terpisah namun aman. Hunian guru, kantin, dapur umum, serta gedung serbaguna juga terintegrasi dalam satu kompleks. Sarana ibadah dan olahraga melengkapi fasilitas untuk membentuk lingkungan pendidikan yang layak dan nyaman.

Kementerian Pekerjaan Umum mendorong manfaat ganda dari pembangunan infrastruktur ini. Program ini diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera secara masif. Selain itu, pembangunan ini membuka peluang kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Upaya strategis ini sejalan dengan Sasaran Utama PU608 mengenai pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan diarahkan hingga mencapai nol persen melalui peningkatan akses layanan dasar. Program ini juga memberikan dukungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar delapan persen.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah. Fokus koordinasi meliputi kesiapan lahan, desain bangunan final, serta penyesuaian kapasitas fasilitas. Penyesuaian ini dilakukan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah nusantara.