Wamensos Agus Jabo priyono menjelaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah formal, tetapi juga pembentukan karakter dan rehabilitasi sosial. Program ini bertujuan mencetak generasi muda yang mandiri, berprestasi, dan siap bersaing di dunia kerja maupun perguruan tinggi. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial memiliki tujuan strategis yang melampaui sekadar penyediaan akses pendidikan formal. Dalam keynote speech-nya pada Simposium Nasional di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada 26 November 2026, Agus Jabo menjelaskan bahwa program ini secara khusus menitikberatkan pada pembentukan karakter dan rehabilitasi sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan para siswa dari keluarga kurang mampu memiliki bekal kuat guna membangun masa depan yang lebih baik dan mandiri.

Landasan Hukum dan Fungsi Kemensos

Program Sekolah Rakyat diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 sebagai institusi pendidikan yang menggabungkan kurikulum formal dengan penanaman karakter. Kementerian Sosial tidak menggantikan peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melainkan menangani aspek rehabilitasi sosial yang menjadi keunikan program ini. Fungsi pendampingan khusus ini dinilai tidak dapat dipenuhi hanya oleh mekanisme pendidikan konvensional di sekolah biasa.

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Keputusan untuk menyerahkan pengelolaan aspek karakter kepada Kemensos didasarkan pada pengalaman lembaga dalam mendampingi masyarakat rentan. Proses ini memastikan siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan moral yang kuat. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan menyeluruh bagi anak-anak bangsa.

Dampak Nyata terhadap Karakter Siswa

Agus Jabo Priyono memaparkan bukti konkret perubahan positif pada siswa Sekolah Rakyat melalui pengaduan orang tua di lapangan. Banyak anak yang sebelumnya sulit dibangunkan untuk bersekolah, kini terbangun secara mandiri pukul 4 pagi. Kedisiplinan dan kemandirian meningkat pesat seiring dengan kebiasaan menjalankan ibadah salat tahajud dan subuh secara konsisten.

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Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari di asrama berjalan efektif. Siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga dalam dinamika sosial asrama yang membentuk watak mereka. Orang tua menyatakan kebanggaan terhadap transformasi karakter anak-anak mereka yang kini lebih bertanggung jawab.

Prospek Lulusan dan Dukungan Kemendikti

Kementerian Sosial telah menjalin sinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menjamin kelanjutan pendidikan para lulusan. Program beasiswa di perguruan tinggi negeri, termasuk di UIN Sunan Gunung Djati, disiapkan khusus untuk menampung lulusan Sekolah Rakyat. Langkah ini memastikan tidak ada peluang yang terlewat bagi siswa berprestasi dari latar belakang ekonomi lemah.

Selain melanjutkan pendidikan tinggi, lulusan juga didorong untuk memasuki dunia kerja atau menjadi wirausaha mandiri. Kementerian Sosial berkomitmen membantu pencocokan lapangan kerja bagi yang ingin bekerja dan memberikan binaan bagi yang ingin berwirausaha. Ukuran kesuksesan program ini adalah kelangsungan hidup dan kemandirian ekonomi para lulusannya di masa depan.

Sinergi Gotong Royong Pembangunan Bangsa

Keberhasilan program Sekolah Rakyat menuntut dukungan kolektif dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat luas. Nilai luhur Pancasila tentang gotong royong menjadi fondasi utama dalam memastikan kesamaan kesempatan bagi setiap anak. Pemerintah tidak dapat menangani ini sendirian dan memerlukan kolaborasi menyeluruh dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan kemandirian generasi muda.