Sekolah di Pamekasan Larang Siswa Bawa Gawai ke Lingkungan Belajar untuk Tingkatkan Fokus dan Interaksi Sosial

Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Pamekasan menerapkan kebijakan tegas melarang seluruh siswa membawa gawai ke asrama dan sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan fokus belajar, mengurangi ketergantungan pada teknologi, dan mencegah akses konten negatif, sembari mendorong interaksi sosial tatap muka. Sekolah menyediakan laptop untuk mendukung pembelajaran digital dan memfasilitasi komunikasi siswa dengan orang tua melalui wali asuh.

Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Pamekasan, Jawa Timur, telah mengambil langkah signifikan dengan melarang seluruh siswa membawa perangkat gawai ke lingkungan asrama dan sekolah. Kebijakan ini, yang mulai berlaku efektif, bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan fokus. Kepala SRMP 29 Pamekasan, Aisyah Minarni Mukti, menjelaskan bahwa larangan ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus meminimalisir dampak negatif dari penggunaan gawai.

Menurut Aisyah, larangan ini didasari oleh beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, agar para siswa dapat lebih berkonsentrasi penuh pada materi pelajaran dan aktivitas belajar mengajar di kelas maupun di asrama. Ketergantungan pada gawai seringkali menjadi distraksi utama yang mengalihkan perhatian siswa dari tujuan akademis mereka. Dengan menghilangkan akses gawai, sekolah berharap siswa dapat mengoptimalkan waktu mereka untuk belajar, membaca, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Kedua, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan siswa pada gawai. Di era digital ini, banyak anak yang kesulitan memisahkan diri dari layar gawai mereka, bahkan ketika seharusnya mereka fokus pada tugas-tugas penting. Larangan ini diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat terkait penggunaan teknologi, di mana gawai hanya digunakan pada waktu dan tempat yang tepat.

Ketiga, pencegahan akses terhadap konten negatif menjadi prioritas utama. Gawai, dengan konektivitas internetnya, membuka akses ke berbagai macam informasi dan konten. Meskipun banyak yang positif, terdapat pula konten negatif yang berpotensi merusak perkembangan moral dan psikologis siswa, seperti konten kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. Dengan melarang gawai di lingkungan sekolah dan asrama, sekolah berupaya melindungi siswa dari paparan konten-konten berbahaya tersebut.

Aisyah lebih lanjut merinci bahwa larangan penggunaan gawai di lingkungan sekolah dan asrama ini sebenarnya telah menjadi bagian dari implementasi program Sekolah Rakyat 29 Pamekasan sejak awal. Namun, terdapat pengecualian khusus pada tiga hari pertama masa orientasi siswa baru. Pada periode tersebut, siswa diizinkan menggunakan gawai untuk keperluan pengisian data yang berkaitan dengan identifikasi bakat dan potensi diri atau yang disebut sebagai talent DNA. Setelah masa orientasi tersebut selesai, seluruh gawai yang dibawa siswa akan dikumpulkan dan diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Untuk memastikan kelancaran komunikasi antara siswa dan orang tua, sekolah telah menyiapkan sistem perantara. Komunikasi akan difasilitasi melalui wali asuh atau wali siswa yang bertindak sebagai jembatan informasi. Hal ini dilakukan agar siswa tetap merasa terhubung dengan keluarga mereka tanpa harus menggunakan gawai secara langsung.

Selain itu, untuk mendukung aspek pembelajaran digital dan memastikan bahwa siswa tidak tertinggal dalam hal literasi teknologi, seluruh siswa di Sekolah Rakyat 29 Pamekasan telah difasilitasi dengan perangkat laptop. Laptop ini disediakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan teknologi digital, seperti riset, presentasi, atau akses ke platform pembelajaran daring, tanpa harus mengandalkan gawai pribadi.

Lebih dari sekadar pencegahan akses konten negatif, kebijakan larangan gawai ini juga memiliki tujuan strategis untuk memperkuat interaksi sosial secara tatap muka. Dalam lingkungan sekolah dan asrama yang bebas dari gawai, siswa didorong untuk lebih aktif berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Diskusi kelompok, permainan tradisional, kegiatan ekstrakurikuler, dan percakapan spontan menjadi lebih mudah dan alami ketika tidak ada gawai yang menginterupsi. Interaksi tatap muka ini sangat penting untuk pengembangan keterampilan sosial, empati, kemampuan komunikasi verbal, dan pembentukan karakter siswa.

Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyukseskan program-program perlindungan anak di era digital. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). PP Tunas ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Selain itu, kebijakan larangan gawai ini juga berfungsi sebagai penguatan terhadap program nasional “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”. Program ini mendorong kebiasaan positif seperti gemar belajar, aktif bermasyarakat, hidup sehat, membaca, berkreasi, peduli lingkungan, dan berbudaya. Dengan mengurangi gangguan gawai, siswa diharapkan dapat lebih mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Aisyah mengakui bahwa pada awal penerapan kebijakan ini, beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan gawai. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkat bimbingan yang sabar dari para wali asuh dan wali siswa, serta penekanan pada manfaat positif dari kebijakan ini, siswa secara bertahap mulai terbiasa dan bahkan mulai merasakan keuntungan dari lingkungan belajar yang lebih fokus dan interaktif. Adaptasi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang konsisten, siswa dapat beradaptasi dengan perubahan positif demi kemajuan pendidikan mereka.





