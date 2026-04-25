Sekjen PBB Mendesak Penghentian Serangan di Lebanon Setelah Penjaga Perdamaian Indonesia Gugur

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres , dengan tegas menyerukan penghentian segera seluruh serangan di wilayah Lebanon . Seruan ini muncul menyusul peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang penjaga perdamaian dari Indonesia yang bertugas di bawah naungan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon ).

Guterres menyatakan kesedihan mendalamnya atas insiden ini, menekankan bahwa temuan awal dari UNIFIL mengindikasikan bahwa penyebab utama adalah tembakan dari sebuah tank milik Pasukan Pertahanan Israel yang mengenai posisi UNIFIL di Lebanon selatan. Penjaga perdamaian Indonesia tersebut, yang sebelumnya terluka dalam insiden di bulan Maret, akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya. Guterres menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga, teman, dan rekan kerja dari prajurit perdamaian yang gugur, serta mendoakan kesembuhan yang cepat dan penuh bagi mereka yang mengalami luka-luka.

Peristiwa ini menambah daftar panjang korban dalam konflik yang terus berlanjut antara Hizbullah dan tentara Israel. Hingga saat ini, sudah enam penjaga perdamaian UNIFIL yang gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka serius akibat berbagai insiden di tengah permusuhan tersebut. Guterres menegaskan bahwa serangan-serangan ini harus dihentikan tanpa penundaan lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya melindungi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Pernyataan Guterres ini merupakan seruan mendesak kepada semua pihak yang terlibat untuk menghormati hukum internasional dan mengutamakan keselamatan warga sipil serta personel PBB. Situasi di Lebanon selatan semakin memprihatinkan, dan kebutuhan akan de-eskalasi dan solusi diplomatik menjadi semakin mendesak. Kehadiran UNIFIL sangat penting untuk memantau gencatan senjata dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik.

Kehilangan seorang penjaga perdamaian Indonesia merupakan pukulan berat bagi misi UNIFIL dan mengingatkan kita akan risiko besar yang dihadapi oleh mereka yang berdedikasi untuk menjaga perdamaian dunia. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, juga menyampaikan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Praka Rico, penjaga perdamaian Indonesia berusia 31 tahun. Dujarric menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal Guterres sangat terpukul dengan berita duka ini. Peristiwa ini kembali menyoroti betapa berbahayanya situasi di Lebanon selatan dan pentingnya upaya internasional untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Selain insiden yang menimpa penjaga perdamaian Indonesia, dilaporkan juga bahwa seorang tentara UNIFIL dari Perancis juga meninggal dunia. Presiden Perancis, Emmanuel Macron, langsung menghubungi Presiden dan Perdana Menteri Lebanon untuk menyampaikan belasungkawa dan membahas situasi terkini. Sementara itu, di arena internasional, Amerika Serikat terus mendorong negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai, namun Iran masih enggan untuk bertemu langsung. Situasi di Timur Tengah secara keseluruhan tetap tegang dan kompleks, dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Keberhasilan upaya perdamaian sangat bergantung pada kemauan semua pihak untuk berkompromi dan mengutamakan kepentingan regional dan global.





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PBB Lebanon UNIFIL Indonesia Penjaga Perdamaian Israel Hizbullah Antonio Guterres

United States Latest News, United States Headlines

