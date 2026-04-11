Sekjen PBB Desak AS-Iran Beritikad Baik dalam Perundingan di Islamabad

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menunjukkan niat baik dalam perundingan yang difasilitasi Pakistan di Islamabad, seiring dengan adanya ketegangan regional akibat serangan Israel ke Lebanon. PBB mendorong semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang langgeng dan menyeluruh.

Arsip Foto - Sekretaris Jenderal PBB , Antonio Guterres, berbicara pada jumpa pers di Markas Besar PBB , di New York, Amerika Serikat , Jumat (28/2/2025). ANTARA/Xinhua/HO-UN Photo/Manuel Elias/aa. PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menunjukkan niat baik dalam perundingan mendatang serta berupaya keras untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, demikian disampaikan oleh Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Jumat (10/4).

Dujarric menyampaikan, Sekretaris Jenderal menyambut baik rencana pembicaraan antara AS dan Iran yang difasilitasi oleh Pakistan, yang dijadwalkan dimulai di Islamabad pada akhir pekan. Ia juga mendesak seluruh pihak yang terlibat untuk memanfaatkan momentum diplomatik ini dengan itikad baik guna mencapai kesepakatan yang tahan lama dan menyeluruh. Pada Selasa malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bilateral selama dua minggu dengan Iran, serta menyatakan bahwa Iran telah menyetujui pembukaan Selat Hormuz. Perundingan antara AS dan Iran yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dijadwalkan akan dimulai di Islamabad pada Sabtu pagi. Namun, perkembangan lain muncul dalam waktu yang bersamaan. Pada Rabu, Israel melancarkan serangkaian serangan yang dianggap paling signifikan terhadap Lebanon sejak perang melawan Iran. Presiden Trump menjelaskan bahwa penghentian serangan Israel terhadap Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, dengan alasan keterlibatan kelompok Hizbullah. Iran, di sisi lain, menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati dengan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran menekankan bahwa keberhasilan perundingan untuk mengakhiri konflik sangat bergantung pada komitmen penuh terhadap kewajiban gencatan senjata di semua lini. Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan diplomatik dan gejolak regional yang terus berlangsung. Seruan dari Sekretaris Jenderal PBB untuk itikad baik dan upaya pencarian perdamaian yang berkelanjutan menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Peran Pakistan sebagai fasilitator perundingan juga mendapatkan sorotan, menunjukkan pentingnya diplomasi multilateral dalam menyelesaikan krisis global. Diharapkan, perundingan di Islamabad dapat menghasilkan terobosan signifikan dalam meredakan ketegangan dan membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih luas dan berkelanjutan. Perkembangan yang terjadi, termasuk serangan Israel ke Lebanon, menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai perdamaian. Gencatan senjata yang rapuh dan saling tuding pelanggaran menunjukkan bahwa proses menuju perdamaian masih panjang dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Ketidaksepakatan mengenai cakupan gencatan senjata dan peran kelompok seperti Hizbullah menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Selain itu, penting untuk memperhatikan dinamika kekuatan regional dan pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi hasil perundingan. PBB terus memainkan peran penting dalam memantau perkembangan, memberikan dukungan diplomatik, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional ditegakkan. Upaya mencapai kesepakatan yang komprehensif membutuhkan pendekatan yang hati-hati, kompromi, dan kesediaan untuk mengatasi perbedaan. Hanya dengan demikian, konflik yang berkepanjangan dapat diselesaikan dan stabilitas regional dapat dipulihkan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perundingan yang konstruktif dan berkelanjutan. Peran komunitas internasional dalam memberikan dukungan dan fasilitasi juga sangat penting. Keberhasilan perundingan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi stabilitas regional, mengurangi penderitaan kemanusiaan, dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, semua pihak harus memberikan komitmen penuh terhadap proses perdamaian dan menunjukkan itikad baik untuk mencapai tujuan bersama





