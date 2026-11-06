Sekda Uus Kuswanto Siap Fasilitasi Investasi Hangzhou di Jakarta

Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen memfasilitasi investasi teknologi dari Hangzhou. Sekda Uus Kuswanto menyebut mitra strategis ini untuk dorong inovasi dan ekonomi digital.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, secara resmi menegaskan kesiapan pemda dalam menyambut serta memfasilitasi masuknya gelombang investasi baru dari para pengusaha asal Kota Hangzhou, Republik Rakyat China, ke wilayah ibukota. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam jamuan malam yang berlangsung di Jakarta pada Kamis malam, 5 November 2026, yang menjadi momen krusial dalam rangka peresmian resmi berdirinya Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia.

Persiapan matang tersebut difokuskan untuk mendukung para pelaku usaha dari Hangzhou yang memiliki keunggulan kompetitif dan teknologi terdepan di sektor teknologi informasi, transformasi digital, serta industri berbasis inovasi tinggi yang kini sangat dibutuhkan untuk mempercepat modernisasi ekosistem bisnis di Jakarta.

Also read Kamar Dagang Hangzhou Di Indonesia Resmi Dibentuk, Ye Daifeng Perkuat Ekosistem Bisnis

Mitra Strategis Inovasi dan Teknologi Digital

Uus Kuswanto menekankan bahwa hubungan antara Jakarta dan Hangzhou tidak sekadar bersifat komersial biasa, melainkan telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang berfokus pada inovasi, penguatan teknologi, dan pengembangan usaha berkelanjutan di era ekonomi digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Ia menilai bahwa Jakarta sebagai pusat bisnis utama di Indonesia memiliki posisi geografis dan strategis yang sangat menguntungkan sebagai pintu gerbang utama investasi serta perdagangan nasional, didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, dan ekosistem usaha yang semakin matang dan mumpuni.

Advertisement

Di sisi lain, Uus Kuswanto juga mengakui bahwa posisi Hangzhou sebagai pusat pengembangan ekonomi digital, teknologi mutakhir, serta industri inovatif yang terkemuka di dunia dapat menjadi inspirasi berharga yang terus membuka peluang kolaborasi bisnis yang saling melengkapi dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Fasilitasi Investasi dan Ekosistem Usaha

Untuk memfasilitasi investasi dari mitra asing, khususnya dari Hangzhou, Uus Kuswanto memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara terus-menerus mengembangkan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kemudahan berusaha, dan mendorong kolaborasi erat antara pemerintah dengan perusahaan swasta.

Dia berharap agar kesepakatan yang terbangun antara perusahaan di Jakarta dengan Hangzhou dapat menjangkau berbagai sektor potensial, mulai dari perdagangan, teknologi digital, industri kreatif, serta sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki prospek cerah di masa depan.

Komitmen Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia, Ye Daifeng, dalam sambutannya mengharapkan perusahaan di Hangzhou memiliki keunggulan, baik dalam bidang ekonomi digital, manufaktur cerdas, serta industri kreatif.

Advertisement

Dia juga menegaskan komitmen Kamar Dagang Hangzhou di Indonesia untuk berperan sebagai jembatan antara kekuatan industri dan keunggulan wirausaha Hangzhou, dengan besarnya peluang dan potensi pasar yang dikandung Indonesia.

Dampak Ekonomi dan Data Perdagangan Bilateral

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 54,17 miliar dolar AS selama Januari-September 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan nasional di tengah fluktuasi pasar global yang tidak menentu.

Sementara itu, nilai impor Indonesia dari China pada periode yang sama tercatat sebesar 76,16 miliar dolar AS, dengan perdagangan kedua negara tersebut yang antara lain didominasi komoditas nikel, minyak nabati, mesin dan peralatan elektronik, serta plastik.