Sejumlah peristiwa kriminal dan keamanan terjadi di Jakarta pada Sabtu (6/6). Mulai dari perkembangan kasus kematian wanita muda di Tanjung Priok hingga kasus narkoba di Jakarta Utara (Jakut).

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa kriminal dan keamanan terjadi di Jakarta pada Sabtu (6/6). Mulai dari perkembangan kasus kematian wanita muda di Tanjung Priok hingga kasus narkoba di Jakarta Utara (Jakut).

Polisi sebut kematian wanita muda di Tanjung Priok tidak wajar. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara AKBP Awaludin Kanur menilai kematian seorang wanita muda di sebuah rumah kos di Jalan Ganggeng 6, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (5/6) sekitar pukul 02.00 WIB tidak wajar.

"Kasus ini masih dilidik dan dikembangkan dulu, ya. Memang, kematian bisa dibilang tidak wajar," kata Awaludin di Jakarta, Sabtu. Jakarta (ANTARA) - Polisi menangkap tiga remaja beserta belasan senjata tajam yang diduga digunakan untuk melakukan tawuran dan kekerasan jalanan di wilayah Bekasi Barat, Kota Bekasi.

"Tiga remaja berhasil diamankan, sementara sejumlah lainnya meloloskan diri. Kami juga menemukan berbagai barang bukti berupa senjata tajam yang diduga telah dipersiapkan untuk digunakan dalam aksi tawuran," kata Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto di Jakarta, Sabtu. Jakarta (ANTARA) - Personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya bergerak cepat mengevakuasi seorang warga lanjut usia (lansia) berinisial S (68) yang mengalami sesak napas di Pulau Payung, Kepulauan Seribu, ke fasilitas kesehatan terdekat.

Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol Mustofa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan tindakan cepat personelnya tersebut merupakan wujud nyata pelayanan Polri kepada masyarakat pesisir dan wilayah kepulauan. Jakarta (ANTARA) - Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara mengejar pemilik dan pemasok narkotika jenis etomidate yang ditemukan di tempat hiburan malam Alexa Suites and Lounge di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut).

"Penyidik sudah mengantongi identitas pemilik barang haram tersebut dan memburu sosok pemasok yang diduga menjadi sumber peredaran narkotika berkedok vape tersebut," kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro di Jakarta, Sabtu





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Kasus Kematian Wanita Muda Narkoba Di Jakarta Utara Tawuran Di Bekasi Barat Evakuasi Di Pulau Payung Pelayanan Polri Ke Masyarakat

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