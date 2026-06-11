Sejumlah aktor dari Grup Opera Kunqu Shanghai tampil di Beijing

Sumber: ANTARA/Xinhua/Jin Liangkuai, Kantor Berita ANTARA. Berita ini membahas tentang sejumlah aktor dari Grup Opera Kunqu Shanghai yang tampil di Beijing, ibu kota China, pada 9 Juni 2026. Ajang bertajuk 'Gema Klasik: Musim Pertunjukan Warisan Budaya Takbenda Museum Istana Pangeran Kung' ke-19 dibuka di Teater Agung Museum Istana Pangeran Kung pada Selasa (9/6). Menampilkan tiga pertunjukan Opera Kunqu dan tiga konser guqin, acara yang berlangsung hingga 14 Juni ini, menampilkan pesona warisan budaya takbenda di situs arsitektur kuno.

Kamis, 11 Juni 2026 08:06 WIB Sejumlah aktor dari Grup Opera Kunqu Shanghai tampil di Teater Agung Museum Istana Pangeran Kung di Beijing , ibu kota China, pada 9 Juni 2026.

Ajang bertajuk 'Gema Klasik: Musim Pertunjukan Warisan Budaya Takbenda Museum Istana Pangeran Kung' ke-19 dibuka di Teater Agung Museum Istana Pangeran Kung pada Selasa (9/6). Menampilkan tiga pertunjukan Opera Kunqu dan tiga konser guqin, acara yang berlangsung hingga 14 Juni ini, menampilkan pesona warisan budaya takbenda di situs arsitektur kuno. Aktor dari Grup Opera Kunqu Shanghai tampil di Teater Agung Museum Istana Pangeran Kung di Beijing, ibu kota China, pada 9 Juni 2026.

ANTARA/Xinhua/Jin Liangkuai Aktor mempersiapkan pertunjukan di Grand Theatre of Prince Kung's Palace Museum di Beijing, ibukota China, 9 Juni 2026. ANTARA/Xinhua/Jin Liangkuai Aktor dari Grup Opera Kunqu Shanghai tampil di Teater Agung Museum Istana Pangeran Kung di Beijing, ibu kota China, pada 9 Juni 2026. ANTARA/Xinhua/Jin Liangkuai Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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Grup Opera Kunqu Shanghai Teater Agung Museum Istana Pangeran Kung Beijing Opera Kunqu Konser Guqin Warisan Budaya Takbenda

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