Bank Indonesia mencatat utang luar negeri triwulan IV 2024 mencapai 424,8 miliar dolar AS. Artikel ini mengulas perjalanan historis utang Indonesia sejak masa Kolonial hingga era Reformasi secara lengkap.

Bank Indonesia mencatat nilai total Utang Luar Negeri Indonesia pada Triwulan IV 2024 mencapai 424,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp6.881,760 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp16.200. Data ini mencerminkan posisi keuangan negara yang terus berkembang dari waktu ke waktu dalam sistem ekonomi global.

Warisan Utang Sejak Masa Kolonial Belanda

Sejarah utang luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag antara tanggal 23 Agustus hingga 1 November 1949. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda tetapi harus menanggung utang pemerintah Hindia Belanda.

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Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa total utang Hindia Belanda yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat mencapai 4,3 miliar gulden atau sekitar US$ 1,13 miliar. Kewajiban ini menjadi beban awal negara yang baru merdeka dalam mengelola keuangan nasionalnya.

Pada Agustus 1956, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menolak pembayaran utang internasional kepada Belanda. Langkah ini diambil setelah pemerintah membatalkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara kedua negara.

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Ekspansi Utang di Era Soekarno

Pemerintah Presiden Soekarno menghadapi keterbatasan keuangan yang signifikan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional pada masa itu. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia menjalin kerja sama pembiayaan dengan Uni Soviet melalui perjanjian yang ditandatangani pada 15 September 1956.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958, Uni Soviet memberikan kredit hingga US$ 100 juta kepada Indonesia. Pinjaman tersebut dialokasikan untuk pembelian barang konsumsi, bahan pakaian, peralatan pertanian, alat transportasi, serta pembangunan industri strategis nasional.

Pemerintahan Presiden Soekarno juga memanfaatkan pembiayaan untuk kepentingan pertahanan dan operasi militer, termasuk operasi Trikora dalam upaya merebut Irian Barat. Catatan Pusat Kajian Anggaran DPR RI menunjukkan total utang luar negeri selama Orde Lama mencapai sekitar US$ 3,133 miliar.

Stabilisasi Ekonomi Masa Orde Baru

Periode kepemimpinan Presiden Soeharto yang dimulai pada tahun 1966 membawa perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi dan pengelolaan utang negara. Pemerintah Orde Baru menempatkan prioritas utama pada stabilisasi ekonomi dan perencanaan pembangunan jangka panjang melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita.

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Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk wadah kerja sama dengan kreditur internasional berupa Inter-Governmental Group on Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Consultative Group on Indonesia. Sumber pendanaan utang berasal dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank serta negara mitra pembangunan.

Perkembangan utang luar negeri Indonesia berlanjut hingga era Reformasi dan mencapai angka 424,8 miliar dolar AS pada akhir tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan utang tetap menjadi instrumen vital dalam menopang pembangunan nasional negara.