Jejak sejarah minuman fermentasi Nusantara ditelusuri hingga abad ke-6 Masehi, dengan temuan Prasasti Masahar mengungkap tradisi sosial dan spiritual masyarakat Jawa Kuno.

BBC News Indonesia telah menyelesaikan penelusuran mendalam mengenai kisah di balik minuman lokal Nusantara di 10 wilayah Indonesia. Proyek investigasi ini berlangsung selama dua tahun penuh, melibatkan puluhan jurnalis dan melakukan wawancara dengan lebih dari 100 narasumber untuk menggali aspek budaya hingga ekonomi.

Karya besar ini disajikan dalam seri Flora Carita: Minuman Dewa, yang dapat disimak melalui platform Spotify, Apple Music, dan situs resmi BBC News Indonesia setiap Jumat sore. Artikel pengantar ini menjadi fondasi untuk memahami persoalan minuman beralkohol tradisional di Indonesia secara utuh.

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Jejak Fermentasi di Era Kerajaan Kuno

Minuman hasil fermentasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Jejak sejarah konsumsi minuman tradisional ini bahkan dapat ditelusuri hingga abad ke-6 Masehi. Catatan sejarah mencatat bahwa biksu pengelana asal China, I-Tsing atau Yijing, telah menulis tentang Kerajaan Holing atau Kalingga yang diyakini berada di wilayah Jawa Tengah saat ini.

Dalam catatannya, I-Tsing menyebutkan bahwa masyarakat Kalingga mengonsumsi minuman yang dibuat dari nira. Nira tersebut disadap dari tandan bunga kelapa yang dikenal sebagai tuak. Temuan ini membuktikan bahwa praktik fermentasi telah ada jauh sebelum era kesultanan.

Penemuan arkeologis terbaru kembali mengukuhkan riwayat ini. Pada Februari 2022, tim arkeolog mulai mengangkat Prasasti Masahar yang terkubur dalam gundukan tanah ditumbuhi ilalang liar di Desa Gemekan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini sempat menggegerkan publik karena usianya disebut lebih tua dari era Majapahit.

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Artefak beraksara Kawi Jawa Kuno ini memiliki torehan tahun 852 saka atau 930 Masehi. Prasasti Masahar dikeluarkan oleh salah satu raja besar era Jawa Kuno, yakni Raja Shindok. Artefak ini menandai adanya perluasan wilayah kekuasaannya pada masa itu.

Dimensi Spiritual dan Ritual Minuman Tradisional

Lauhil Fatihah, peneliti di Badan Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur, menjelaskan makna spiritual di balik konsumsi minuman pada masa Jawa Kuno. Lauhil Fatihah menyatakan bahwa minuman pertama bermakna seseorang ada di tahap dunia manusia. Minuman kedua, bermakna seseorang sudah berada di tahap alam dewa, dan minuman ketiga, seseorang sudah menyatu dengan Yang Maha Kuasa.

Menurut Lauhil Fatihah, ini merupakan praktik dari ritual keagamaan umum Jawa Kuno saat itu. Dalam penggunaan untuk kebutuhan ritual tertentu, ada kadar, tata cara, dan aturan yang berlaku secara ketat. Lauhil Fatihah menegaskan bahwa keberadaan minuman fermentasi pada masa itu sarat dengan nilai spiritual.

Penemuan Prasasti Masahar ini kini sudah dipamerkan kepada publik. Prasasti berusia lebih dari 1.000 tahun yang sebelumnya terkubur dalam gundukan tanah ditumbuhi ilalang liar di Desa Gemekan, Mojokerto, Jawa Timur, kini dapat diakses oleh masyarakat umum untuk kajian sejarah.

Dokumentasi Pesta dan Transaksi Tanah Sima

Prasasti Masahar tidak hanya mencatat jenis minuman, tetapi juga menggambarkan suasana pesta yang menyertai upacara tersebut. Eko Bastian, peneliti École française d'Extrême-Orient (EFEO), menjelaskan detail transaksi yang terjadi dalam prasasti tersebut. Eko Bastian menyebutkan bahwa transaksi dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat.

Eko Bastian menjelaskan bahwa tanah itu dibeli dari tetua atau para kepala desa di Masahar. Tujuannya untuk mendukung pemeliharaan bangunan suci, atau hasil dari tanah tersebut yang digunakan untuk memelihara bangunan keagamaan yang ada di Masahar. Hal ini menunjukkan keterkaitan ekonomi dan agama.

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Eko Bastian menambahkan bahwa jual-beli tanah kala itu tidak semena-mena, karena disetujui oleh para kepala desa yang hadir. Eko Bastian berkomentar sambil berkelakar bahwa persetujuan ini menunjukkan proses yang demokratis pada masanya. Ritual minum siddhu, cinca, dan tuak masuk ke dalam rangkaian acara pesta tersebut.

Menurut Eko, makanan ringan seperti dodol tidak ketinggalan dalam hajatan tersebut. Gambaran dalam prasasti menunjukkan bahwa penetapan tanah sima bukan sekadar urusan administrasi kerajaan. Peristiwa itu juga menjadi ajang berkumpul warga, lengkap dengan ritual, jamuan, dan hiburan.

Isu Global dan Regulasi Modern Minuman Tradisional

Konsumsi minuman beralkohol telah menjadi isu kesehatan global yang terus menjadi perdebatan. Perdebatan ini berkaitan erat dengan aspek budaya, kesehatan, ekonomi, dan nilai yang berkembang di masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negeri tropis yang kaya akan sumber daya alam, termasuk beragam buah-buahan.

Beragam buah-buahan tumbuh subur di Indonesia, begitu pula pohon kelapa, aren, dan lontar yang tersebar di berbagai daerah. Kekayaan alam ini sejak lama tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber pangan, tetapi juga diolah menjadi berbagai minuman tradisional. Produksi dan peredarannya tunduk pada pengendalian pemerintah daerah dan regulasi lain yang berlaku.

Secara umum, minuman tradisional masih diproduksi di dalam negeri atau diimpor, didistribusikan, dan dijual secara seluas-luasnya. Namun, penjualan tersebut dibatasi dengan regulasi ketat untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan saja. Konten artikel ini bertujuan mengkaji dimensi sejarah, budaya dan perekonomian dari minuman beralkohol tradisional di berbagai wilayah Indonesia.

Pembaca dianjurkan mempertimbangkan secara matang untuk melanjutkan membaca artikel ini. Liputan mendalam tentang minuman tradisional ini merekam dari sudut tradisi, riwayat, dan ekonomi rakyat yang jarang diangkat ke permukaan. Penulis merangkum kisah tentang budaya minuman tradisional yang memiliki fungsi adaptasi, religi, dan sosial.

Praktik konsumsi minuman tradisional tersebut tidak lepas dari perdebatan mengenai dampak kesehatan dan sosialnya. BBC News Indonesia menyelisik sejarah, budaya, sampai aktivitas ekonomi terkait dengan apa yang pernah dikenal dalam sejumlah tradisi lokal sebagai 'minuman dewa'. Beragam kisah di balik 'minuman dewa' akan dihadirkan dalam seri Flora Carita: Minuman Dewa.