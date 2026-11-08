Sejarah HMS Ark Royal Penangkap Bismarck di Pasca Tenggelamnya HMS Hood

Kisah kapal induk HMS Ark Royal yang mengejar kapal tempur Jerman Bismarck setelah tenggelamnya HMS Hood, mencakup spesifikasi teknis dan peran vitalnya dalam Perang Dunia II di berbagai front.

Kapal induk merupakan aset yang sangat berharga bagi angkatan laut karena kemampuannya memindahkan kekuatan udara berbasis darat ke tengah laut. Kemampuan ini meningkatkan daya serang signifikan untuk bombardir landasan udara, misi pengawalan, menenggelamkan kapal musuh, maupun memberi bantuan serangan bagi sekutu di daratan. Royal Navy atau Angkatan Laut Kerajaan Inggris memiliki kapal induk yang terkenal dalam sejarahnya, yaitu HMS Ark Royal dengan nomor lambung 91.

Misi Pengejaran Bismarck dan Kehilangan Hood

HMS Ark Royal (91) terkenal karena menjadi salah satu kapal yang mengejar kapal tempur Jerman KMS Bismarck. Pengejaran ini terjadi pasca tenggelamnya HMS Hood di Laut Mediterania. Pada awal bertugas, Ark Royal tergabung dalam Task Force H yang berpangkalan di Gibraltar di bawah perintah Wakil Laksamana James Somervile. Armada ini melakukan berbagai macam misi penting di wilayah Atlantik dan Mediterania.

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Salah satu misi yang paling dikenal adalah partisipasinya dalam pengejaran kapal tempur Bismarck dan kapal jelajah berat Prinz Eugen di Selat Denmark. Pesawat yang diluncurkan dari Ark Royal berhasil membuat kerusakan signifikan pada Bismarck dengan menggunakan tiga buah torpedo. Salah satu torpedo mengenai bagian tertentu pada lambung kapal tersebut, yang membantu memperlambat kapal perang Jerman itu sebelum akhirnya tenggelam.

Spesifikasi Teknis dan Konstruksi Kapal

HMS Ark Royal dipesan oleh Royal Navy pada tahun 1934 dan dibangun oleh Cammell Laird & Company Ltd pada tanggal 16 September 1935. Kapal ini resmi diluncurkan pada tanggal 13 April 1937 dan ditugaskan secara operasional pada 16 Desember 1938. Kapal ini dijuluki sebagai kapal induk kelas Implacable karena ukurannya yang besar dan kemampuannya.

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Kapal ini memiliki panjang 243,84 meter, lebar 28,96 meter, dan draf air 8,53 meter. Bobot perpindahannya sekitar 22.000 ton, dengan awak sebanyak 1.580 personel. Tenaganya berasal dari enam boiler Admiralty tiga drum yang menggerakkan tiga turbin uap bergigi Parsons berdaya 102.000 tenaga kuda pada tiga poros baling-baling. Sistem ini memungkinkan kapal melaju sekitar 30 knot dengan jangkauan jelajah 8.700 mil laut.

Kapasitas Pesawat dan Sistem Pertahanan

Hanggar dan geladak penerbangannya menyatu dengan lambung kapal dengan tiga lift pesawat dan dua dek hanggar. Landasan pesawat dilindungi baja setebal 4,5 inci pada sabuk lambung dan 3,5 inci pada geladak. Kapal ini dirancang membawa hingga 72 pesawat, meski dalam praktiknya biasanya membawa sekitar 50 pesawat. Kapasitas maksimumnya mencapai 65 pesawat pada tahun 1941.

Jenis pesawat yang diangkut meliputi Fairey Swordfish dan Blackburn Skua. Pesawat-pesawat ini diluncurkan dengan bantuan ketapel di geladak. Persenjataanya terdiri atas 16 meriam serbaguna 4,5 inci atau 110 mm pada delapan kubah kembar. Selain itu, ada 32 meriam antipesawat 2-pounder 40 mm pada empat tempat senjata berlaras delapan, serta 8 senapan mesin berat kaliber 0,50 untuk pertahanan dekat.

Kontribusi Strategis dalam Perang Dunia II

Selama penugasan, HMS Ark Royal menjalani berbagai tugas baik misi pengawalan maupun penyerangan. Pada tahun 1939 di awal perang, Ark Royal fokus memburu U-Boat Jerman. Kapal ini juga mencatatkan kemenangan dengan jatuhnya pesawat amfibi Jerman Dornier Do 18 yang ditembak jatuh oleh Blackburn Skua milik Ark Royal. Bulan berikutnya, Ark Royal dikirim ke bagian utara Atlantik.

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Tugasnya adalah memburu kapal jelajah berat milik Jerman Graf Spee. Operasi ini membuat Graf Spee terpaksa mundur ke Uruguay untuk perbaikan. Ark Royal juga dilibatkan dalam kampanye di perairan Norwegia, di mana skuadron udaranya ditugaskan untuk pengawalan udara dan penyerangan kepada U-Boat Jerman. Kapal ini juga membantu HMS Glorious, HMS Acasta, dan HMS Ardent.

Ketiga kapal tersebut mencari kapal tempur jelajah Jerman Scharnhorst dan Gneisenau namun gagal. Sekitar 53% pesawat yang diluncurkan dari Ark Royal ditembak jatuh selama operasi tersebut, namun tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan pada Scharnhorst. Di laut Mediterania, Ark Royal berpartisipasi dalam pertempuran Tanjung Spartivento.

Operasi Atlantik Kembali di Awal 1941

Pada awal 1941, Ark Royal dilepas dari tugas di Mediterania dan kembali ke Atlantik. Tujuannya adalah untuk kembali melakukan perburuan terhadap kapal tempur jelajah Jerman Scharnhorst dan Gneisenau. Kehadiran kapal ini di Atlantik Utara menjadi ancaman serius bagi armada permukaan Jerman. Upayanya dalam melumpuhkan Bismarck menjadi salah satu momen paling kritis dalam sejarah pertempuran laut pada masa itu.

Pengiriman pesawat torpedo dari Ark Royal membuktikan bahwa serangan udara dari kapal induk efektif melemahkan kapal tempur besar. Kerusakan yang ditimbulkan memaksa Bismarck mengurangi kecepatan, yang akhirnya memudahkan kapal-kapal pengejar lainnya untuk menutup jarak. Peran Ark Royal dalam rantai pasok dan pertahanan laut Britania selama perang sangat vital.