Sejarah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan Bertepatan dengan Hari Kartini

DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Hari Kartini 2026, mengakhiri perjuangan panjang dua dekade demi memberikan perlindungan hukum dan martabat bagi jutaan pekerja domestik di Indonesia.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (R UU PPRT ) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI yang berlangsung pada 21 April 2026 menandai sebuah tonggak sejarah baru bagi perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.

Peristiwa ini bukan hanya sekadar proses legislasi rutin, melainkan sebuah pencapaian puncak dari penantian panjang selama dua dekade yang penuh dengan advokasi, pengorbanan, dan keteguhan hati dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para aktivis perempuan dan organisasi buruh. Selama bertahun-tahun, pekerja rumah tangga (PRT) sering kali berada dalam posisi rentan, bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai, serta terancam oleh tindakan kekerasan dan eksploitasi di ruang domestik. Hadirnya undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang memberikan kepastian jaminan sosial, perlindungan hak kerja, serta pengakuan martabat bagi jutaan pekerja rumah tangga yang mayoritas diisi oleh perempuan. Keputusan untuk mengesahkan undang-undang ini tepat pada hari peringatan Hari Kartini memberikan makna simbolis yang mendalam, mengingat semangat emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini sangat relevan dengan upaya memberikan ruang aman dan layak bagi kaum perempuan dalam meniti karier dan mencari nafkah. Memahami sejarah di balik sosok Kartini, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender bukanlah sekadar retorika, melainkan tindakan nyata untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Kartini dengan visionernya telah melihat bahwa keterbelakangan perempuan pada zamannya adalah akibat dari belenggu budaya dan struktur sosial yang menindas. Semangat ini yang kemudian diimplementasikan oleh para pembuat kebijakan hari ini melalui RUU PPRT. Dengan adanya undang-undang ini, negara secara resmi mengakui bahwa kerja domestik adalah pekerjaan yang layak mendapatkan perlindungan hukum, bukan lagi dianggap sebagai ranah pribadi yang tidak tersentuh oleh aturan negara. Langkah ini menjadi cerminan bahwa Indonesia sedang berbenah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari kesewenang-wenangan. Para pekerja rumah tangga kini tidak lagi perlu merasa sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya, karena kekuatan undang-undang telah berdiri di sisi mereka sebagai bentuk dukungan nyata dari negara. Lebih jauh lagi, pengesahan RUU PPRT ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat sipil yang disuarakan melalui aksi damai dan demonstrasi, seperti yang dilakukan para aktivis di Surabaya sebelumnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Suara-suara dari akar rumput yang selama ini menuntut keadilan akhirnya mampu menembus tembok-tembok birokrasi dan membuahkan hasil yang konkret. Kedepannya, tantangan utama terletak pada implementasi dan pengawasan di lapangan agar undang-undang ini tidak sekadar menjadi teks mati di atas kertas. Diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam UU PPRT dijalankan secara konsisten guna menekan angka kekerasan terhadap PRT. Momentum historis ini harus dimaknai sebagai titik awal dari perbaikan taraf hidup pekerja domestik di tanah air. Dengan semangat keberlanjutan, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga bukan hanya akan memperbaiki ekonomi keluarga mereka, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih beradab, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi yang menjunjung tinggi kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali





