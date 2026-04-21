Sejarah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Momen Hari Kartini 2026

DPR RI resmi mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang pada peringatan Hari Kartini 21 April 2026, mengakhiri perjuangan panjang dua dekade demi memberikan perlindungan bagi pekerja domestik.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (R UU PPRT ) menjadi undang-undang resmi oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna yang berlangsung pada 21 April 2026 merupakan sebuah tonggak sejarah yang sangat dinantikan. Momen yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini bukan sekadar seremoni simbolis, melainkan representasi dari perjuangan panjang selama lebih dari dua dekade untuk memberikan payung hukum yang nyata bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, kelompok pekerja ini sering kali berada dalam posisi rentan, baik dari segi pengupahan, jam kerja, hingga jaminan sosial yang minim. Dengan disahkannya aturan ini, negara akhirnya hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, memastikan bahwa martabat serta kesejahteraan mereka terlindungi oleh regulasi nasional yang kuat. Pengesahan ini menjadi suluh bagi jutaan perempuan yang selama ini bekerja di sektor domestik dalam bayang-bayang ketidakpastian. Semangat Kartini menjadi spirit utama dalam momentum ini. Sebagai sosok yang dikenal dengan visi progresif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, Kartini pada zamannya telah melihat betapa pentingnya pendidikan dan keadilan sosial bagi martabat kaum perempuan. Kondisi pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan, sering kali terperangkap dalam struktur sosial yang menempatkan mereka dalam kerentanan eksploitasi. Oleh karena itu, pengesahan UU PPRT dianggap sebagai langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita Kartini dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan manusiawi. UU ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pekerja rumah tangga mendapatkan hak-hak dasar, lingkungan kerja yang aman, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang selama ini menjadi ancaman nyata di lingkungan domestik. Selain aspek perlindungan hukum, pengesahan undang-undang ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap profesi pekerja rumah tangga. Sering kali profesi ini dianggap sebagai pekerjaan kelas dua, namun melalui regulasi ini, pemerintah menegaskan bahwa kerja-kerja domestik adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian hukum, para pekerja akan mendapatkan hak-hak seperti asuransi kesehatan, hak berorganisasi, dan batasan beban kerja yang masuk akal. Langkah besar ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menuntaskan utang sejarah terhadap kemanusiaan. Perjalanan panjang dari masa protes aktivis di jalanan hingga tercapainya kesepakatan di ruang sidang paripurna menjadi pengingat bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan dengan kesabaran, konsistensi, dan keberanian untuk melawan stigma. Hari Kartini 2026 pun akan tercatat dalam sejarah sebagai hari kemenangan bagi perjuangan hak asasi manusia, khususnya bagi para pekerja domestik yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung rumah tangga masyarakat Indonesia dengan pengabdian yang tulus namun kurang mendapatkan apresiasi dan perlindungan yang layak





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10 Ucapan Selamat Hari Kartini 2026 Cocok Dijadikan Caption di Media SosialBerita 10 Ucapan Selamat Hari Kartini 2026 Cocok Dijadikan Caption di Media Sosial terbaru hari ini 2026-04-19 20:50:52 dari sumber yang terpercaya

Read more »

50 Ucapan Hari Kartini 2026 dari Kata-kata dan Quote RA KartiniBerikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Kartini yang bisa digunakan untuk caption media sosial.

Read more »

tvOne Hadirkan 'Perempuan Hebat' di Hari Kartini 2026Berita tvOne Hadirkan 'Perempuan Hebat' di Hari Kartini 2026 terbaru hari ini 2026-04-20 10:05:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »

21 Ucapan Hari Kartini 2026 yang Powerful dan Inspiratif, Cocok untuk Caption di MedsosPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Susunan Upacara Hari Kartini 2026 di Sekolah, Kantor, dan InstansiSimak susunan upacara Hari Kartini 2026 di sekolah, kantor, dan instansi pemerintahan untuk peringatan yang khidmat dan bermakna.

Read more »

Peringatan Hari Kartini 2026, Ini Profil RA Kartini dan KisahnyaPeringatan Hari Kartini diperingati setiap 21 April. Hari ini menjadi momen untuk mengenang jasa dan perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai

Read more »