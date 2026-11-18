Timnas Maroko menembus peringkat kelima dunia dalam ranking FIFA 18 November 2026, sementara Spanyol tetap bertahan di puncak klasemen internasional.

Federasi Sepak Bola Internasional ( FIFA) resmi merilis pembaruan ranking dunia terbaru pada Rabu, 18 November 2026. Pengumuman ini menghadirkan perubahan bersejarah bagi lanskap sepak bola di benua Afrika dan wilayah Arab. Timnas Maroko berhasil mencatatkan lompatan luar biasa yang menempatkan mereka di antara lima tim terbaik dunia. Pencapaian ini menandai tonggak penting yang belum pernah dicapai oleh timnas sepak bola Arab sebelumnya.

Di papan atas klasemen global, timnas Spanyol tetap memuncaki ranking dunia meskipun mereka刚刚 kalah dari Inggris dalam laga sebelumnya. Argentina dan Prancis bertahan kokoh di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Inggris berhasil melonjak ke urutan keempat, dan Maroko mencuri perhatian dunia dengan menempati peringkat kelima.

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Kedudukan Tim Puncak Klasemen Dunia

Timnas Spanyol mempertahankan posisinya di tangga pertama klasemen dengan akumulasi 2.004,48 poin. Perolehan poin ini mencatatkan penurunan sebesar 8,68 poin akibat kekalahan telak 2-3 yang dialami timnas Spanyol menghadapi Inggris. Pertandingan sengit tersebut berakhir dengan kemenangan bagi timnas Inggris, namun tidak cukup untuk menggoyahkan dominasi Spanyol di puncak klasemen global.

Timnas Argentina menempati posisi kedua dengan perolehan 1.966,13 poin. Hasil ini diraih setelah Argentina meraih kemenangan telak dengan skor 7-0 atas Kosta Rika. Kemenangan besar tersebut berhasil memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen, sekaligus memanfaatkan momen ketika sang pemuncak klasemen mengalami kerugian poin.

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Timnas Prancis berada di urutan ketiga klasemen dunia dengan total 1.950,82 poin. Perolehan poin ini didorong oleh tambahan sebesar 2,75 poin yang diterima timnas Prancis. Di posisi berikutnya, timnas Inggris melonjak tajam ke urutan keempat dengan raih 1.938,90 poin. Lonjakan ini terjadi usai Inggris mengalahkan Spanyol dan berhasil meraup tambahan 8,68 poin dalam perhitungan ranking baru.

Rekor Bersejarah Dan Kenaikan Maroko

Timnas Maroko mencatatkan prestasi bersejarah dengan menembus peringkat kelima dunia. Kenaikan ini menyumbang dua strip posisi dalam ranking terbaru FIFA. Maroko menjadi timnas Arab pertama yang mencapai posisi elite ini. Mereka juga menjadi timnas Afrika kedua yang meraih pencapaian serupa, menjejak jejak Nigeria yang pernah menduduki peringkat kelima pada April 1994.

Pencapaian ini bukan sekadar kenaikan sesaat, melainkan cerminan perkembangan pesat sepak bola Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Maroko kini telah menjelma menjadi kekuatan sepak bola yang mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Kemenangan atas Niger turut menambah poin penting bagi Maroko.

Maroko menang 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Afrika, sehingga melanjutkan tren positif mereka. Hasil ini menegaskan kelayakan Maroko untuk berada di jajaran tim elite dunia. Pencapaian ini menjadi babak baru dalam perjalanan timnas Maroko yang mengukir sejarah di Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, mereka menjadi timnas Afrika dan Arab pertama yang lolos ke semifinal.

Posisi Timnas Arab Dan Afrika Lainnya

Di sisi lain, posisi timnas Mesir kembali turun dalam ranking global. Mereka kini berada di peringkat ke-26 dunia, turun satu strip dibandingkan ranking sebelumnya. Penurunan ini terjadi setelah Mesir kehilangan 8,98 poin akibat hasil imbang tanpa gol melawan Malawi di kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Hasil imbang tersebut berdampak negatif terhadap posisi Mesir dalam perhitungan ranking internasional. Meski turun, timnas Mesir tetap bertahan di jajaran tim terbaik Afrika dengan menempati urutan ketiga di level benua. Kedudukan ini berada di belakang Maroko dan Senegal. Mesir juga masih menjadi salah satu timnas Arab terkuat.

Timnas Mesir menduduki peringkat kedua di antara negara Arab, di belakang Maroko. Adapun timnas Aljazair berada di peringkat ke-28 dunia. Aljazair menempati urutan ketiga di antara negara Arab, di belakang Maroko dan Mesir. Sementara itu, timnas Arab Saudi berada di peringkat ke-54 dunia. Arab Saudi menjadi yang keempat di antara timnas Arab.

Deretan Ranking Timnas Lainnya

Timnas Tunisia menempati peringkat ke-59 dunia, disusul Qatar di peringkat ke-60. Irak berada di posisi ke-63, Uni Emirat Arab di posisi ke-67, dan Yordania di posisi ke-72. Untuk timnas Arab lainnya, Oman berada di peringkat ke-80, Suriah di peringkat ke-88. Palestina ada di peringkat ke-92, dan Bahrain di peringkat ke-97.

Timnas Komoro menempati peringkat ke-107 dunia, sedangkan Mauritania berada di peringkat ke-110. Lebanon menempati peringkat ke-112, Libya di peringkat ke-113, dan Kuwait di peringkat ke-132. Timnas Yaman berada di peringkat ke-147 dunia. Di papan atas ranking dunia, Maroko berada di urutan kelima, disusul Portugal di urutan keenam. Brasil ada di ketujuh, dan Belgia kedelapan dengan 1.790,37 poin. Belanda ada di kesembilan dengan 1.774,06 poin. Kolombia masuk sepuluh besar dengan menempati posisi kesepuluh berbekal 1.735,90 poin.