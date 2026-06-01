Sebanyak 11 Daerah di Riau Sudah Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 pemerinah kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Damkar Riau Jim Gafur menyatakan penetapan ini meningkatkan koordinasi penanganan, termasuk mengingatkan Kabupaten Kuansing yang belum menetapkan. Tim Manggala Agni Balai Dalkarhut Sumatera kini melakukan operasi pemadaman di beberapa titik dengan menghadapi tantangan seperti angin kencang dan lahan gambut.

Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerinah kabupaten/kota di wilayahnya telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya kewaspadaan menjelang musim kemarau .

Penetapan ini, yang resmi diumumkan pada Senin (1/6/2026), melibatkan sebanyak 11 daerah di Riau. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, Jim Gafur,. Status siaga darurat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi antara pemerinah pusat, provinsi, dan daerah dalam menangani potensi kebakaran hutan dan lahan. Jim menegaskan bahwa dengan penetapan status tersebut, upaya pencegahan dan penanganan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

Saat ini, satu wilayah, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), belum menetapkan status siaga darurat karhutla, sehingga diharapkan pemerintah daerah tersebut segera mengikuti langkah counterparts-nya. Dengan menetapkan status siaga, diharapkan seluruh sumber daya, termasuk personel, alat, dan logistik, dapat dengan cepat dikonsolidasikan dan ditambahkan ke daerah rawan. Jim menambahkan bahwa penetapan status juga akan mempermudah proses pengiriman bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi ke kabupaten/kota yang membutuhkan.

Hal ini penting mengingat Riau adalah salah satu provinsi dengan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau saat daerahnya kering dan mudah terbakar. Sebagai tindak lanjut, Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarut) Wilayah Sumatera terus melakukan operasi pemadaman di sejumlah titik di Provinsi Riau. Operasi terkini difokuskan pada lokasi-lokasi sebagai berikut: Rantau Bais di Kabupaten Rokan Hilir, Sokoi di Kabupaten Pelalawan, serta Kandis di Kabupaten Siak.

Sementara itu, wilayah Pasir Angin di Pasir Limau Kapas sudah dinyatakan padam setelah mengalami lima hari penanganan intensif. Kepala Balai Dalkarut Wilayah Sumatera, Ferdinan Krisnanto, menjelaskan bahwa kondisi lapangan masih menghadirkan berbagai tantangan besar. Di antara tantangan tersebut adalah adanya angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api, vegetasi yang kering dan mudah terbakar, serta karakteristik lahan gambut yang menjadi salah satu faktor penyulitkan proses pemadaman.

Lahan gambut memiliki sifat yang membuat api dapat menyebar ke bawah tanah, sehingga lebih sulit dipadamkan. Menurutnya, aparat tetap berjalan mengatasi kondisi-kondisi tersebut dengan cara intensif dan terus memonitor perkembangan di setiap titik rawan. Penetapan status siaga darurat karhutla oleh pemerinah daerah di Riau mencerminkan keseriusan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya menjelang musim kemarau. Tetap perlu diingat bahwa upaya pencegahan harus sejalan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran tanpa izin, sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya karhutla.

Pemerintah daerah setempat diharapkan terus mengimplementasikan langkah-langkah proaktif dan mengedukasi warga untuk menghindari tindakan yang dapat memicu kebakaran, sehingga kerusakan lingkungan serta dampak terhadap aspek kesehatan dan ekonomi dapat diminimalkan





