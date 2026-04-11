Sean Gelael Hadapi Tantangan Berat di GTWCE 2026: Persaingan Sengit di Kelas Pro

Pembalap Indonesia Sean Gelael akan berjuang di kelas Pro GT World Challenge Europe (GTWCE) 2026, menghadapi persaingan ketat dari tim-tim ternama seperti BMW, Mercedes-AMG, dan Porsche. Balapan pembuka akan digelar di Sirkuit Paul Ricard, Prancis.

Pembalap Indonesia, Sean Gelael , akan menghadapi tantangan berat dalam kelas Pro GT World Challenge Europe ( GTWCE ) 2026, yang merupakan kasta tertinggi dan paling bergengsi dalam ajang balap ketahanan . Sean akan turun bersama tim AF Corse Ferrari dengan mobil bernomor 50, berbagi kemudi dengan Arthur Leclerc dan Lilou Wadoux.

Kombinasi ini menarik perhatian karena Sean dan Wadoux akan melakoni debut mereka di kelas Pro, sementara Leclerc adalah satu-satunya pembalap yang sudah memiliki pengalaman di kategori tersebut. Sean Gelael menyadari bahwa musim ini tidak akan mudah, namun ia merasa percaya diri dengan dukungan tim dan rekan setimnya. Ia optimis bahwa mereka akan saling melengkapi untuk meraih hasil maksimal di setiap lomba. AF Corse, sebagai tim yang akan dibela Sean, bukanlah tim sembarangan. Mereka adalah juara umum GTWCE Endurance Cup pada tahun 2024, dengan mobil bernomor 51 yang saat itu diperkuat oleh Alessio Rovera, yang masih menjadi bagian dari tim pada musim 2026. Status juara bertahan ini membuat Ferrari tetap menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menggandeng AF Corse 51 dan Sean Gelael untuk musim 2026, yang semakin menambah dukungan dan harapan bagi pembalap Indonesia ini. Namun, dominasi dalam beberapa musim terakhir masih dipegang oleh BMW. Pabrikan asal Jerman ini berhasil menguasai tiga dari lima musim terakhir, baik di Endurance Cup maupun Sprint Cup. BMW juga memiliki catatan impresif di Sirkuit Paul Ricard, Prancis, yang menjadi seri pembuka musim ini, setelah meraih kemenangan pada edisi 2024 dan 2025. Pada musim 2026, BMW menurunkan tiga mobil di kelas Pro melalui Team WRT (nomor 32 dan 46) serta Rowe Racing (nomor 98), yang menggarisbawahi ambisi mereka untuk mempertahankan dominasi di ajang balap ketahanan bergengsi ini. Persaingan ketat tidak hanya datang dari BMW. Mercedes-AMG juga menjadi ancaman serius bagi tim-tim lainnya. Tim ini pernah mematahkan dominasi BMW dengan meraih gelar juara umum pada tahun 2022 dan 2023. Menariknya, salah satu tim Mercedes di kelas Pro musim ini merupakan milik juara dunia Formula 1 empat kali, Max Verstappen, yang menurunkan mobil nomor 3 dengan nama Verstappen Racing. Kehadiran Max Verstappen dalam dunia GTWCE ini tentu saja akan menambah daya tarik dan intensitas persaingan di lintasan. Selain BMW dan Mercedes-AMG, pabrikan lain seperti Porsche, Audi, Aston Martin, dan McLaren juga membawa ambisi besar untuk meraih kemenangan. Porsche khususnya tengah dalam tren positif setelah mendominasi kelas LMGT3 di FIA World Endurance Championship dalam dua musim terakhir. Hal ini membuat Porsche berpotensi menjadi penantang kuat di GTWCE. Dengan komposisi tim dan pembalap yang merata, kelas Pro GTWCE 2026 diprediksi menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Semua tim dan pembalap bersaing dengan tujuan yang sama, yaitu meraih gelar juara dan membuktikan diri sebagai yang terbaik di dunia balap ketahanan. Balapan pembuka yang berlangsung selama enam jam di Sirkuit Paul Ricard akan digelar pada Sabtu (11/4) mulai pukul 23.00 WIB dan dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube GT World. Para penggemar balap di seluruh dunia dapat menyaksikan aksi para pembalap terbaik dunia ini dan mendukung jagoan mereka dalam perebutan gelar juara GTWCE 2026. Kompetisi ini diharapkan akan menampilkan pertarungan yang sengit dan menegangkan, serta menyajikan hiburan yang tak terlupakan bagi para penggemar motorsport





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Naik ke kelas Pro, Sean Gelael hadapi tantangan GTWCE di Eropa 2026Pembalap Indonesia Sean Gelael bersiap menghadapi tantangan baru setelah naik ke kelas Pro pada ajang GT World Challenge Europe (GTWCE) 2026, yang akan ...

Read more »

Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 4,7 Persen di 2026, Dampak Perang?Proyeksi Bank Dunia ini juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,1 persen pada 2025. Indonesia sebenarnya

Read more »

171 Siswa SLTAK Penabur Lolos SNBP 2026, Ini Strategi Mereka Tembus PTNPara guru di SMAK 1 Penabur berperan besar dalam mengarahkan setiap siswa yang memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan ke PTN.

Read more »

Sensus Ekonomi 2026 dan Jalan Panjang UMKM Naik KelasSalah satu penghambat UMKM naik kelas selama ini adalah ketiadaan legalitas atau formalitas usaha.

Read more »

ARRC Sepang 2026: Pembalap Indonesia Coba Perbaiki Kinerja di Balapan UtamaARRC Sepang 2026 menggelar sesi latihan bebas, Jumat (10/4/2026).

Read more »

Sean Gelael hadapi “perang bintang” di kelas Pro GTWCE 2026Pembalap Indonesia Sean Gelael akan menghadapi persaingan ketat bertabur bintang pada kelas Pro GT World Challenge Europe (GTWCE) 2026, yang menjadi kasta ...

Read more »