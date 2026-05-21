SeaBank Indonesia: 33% Tumpukan Aset, 288% Laba Bernafas, 44,58% DPK

PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) mencatatkan pertumbuhan aset, laba bersih, dan dana pihak ketiga (DPK) yang signifikan pada kuartal I 2026. Total aset SeaBank tumbuh 33 persen (yoy) dari Rp37,4 triliun menjadi Rp49,7 triliun. Laba bersih SeaBank tumbuh 288 persen secara tahunan menjadi Rp375,6 miliar. DPK SeaBank tumbuh 44,58 persen (yoy) menjadi Rp39,1 triliun. Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyatakan bahwa capaian ini merupakan bukti ketangguhan model bisnis bank digital untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat.

PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp375,6 miliar pada kuartal I 2026, tumbuh 288 persen secara tahunan. Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti ketangguhan model bisnis bank digital untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat. Total aset SeaBank pada kuartal I 2026 tumbuh sebesar 33 persen (yoy) dari Rp37,4 triliun pada kuartal I 2025 menjadi Rp49,7 triliun pada kuartal I 2026.

Kredit yang disalurkan perseroan tumbuh sebesar 40,83 persen (yoy) menjadi Rp34,80 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp24,71 triliun. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 44,58 persen (yoy) menjadi Rp39,1 triliun hingga Maret 2026, dibandingkan kuartal I 2025 Rp27 triliun. Perseroan pun menyatakan optimistismenya untuk dapat meneruskan momentum positif ini sepanjang tahun 2026, berbekal fundamental yang kokoh dan kepercayaan nasabah yang terus tumbuh.

