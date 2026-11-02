Sea Fashion Parade JFW 2027 Perkuat Diplomasi Budaya Asia Tenggara

Sea Fashion Parade di JFW 2027 menampilkan karya desainer Singapura, Filipina, dan Thailand sebagai wujud diplomasi budaya dan kolaborasi industri mode kawasan.

Tiga desainer ternama dari Singapura, Filipina, dan Thailand telah memperagakan koleksi terbaru mereka dalam Sea Fashion Parade. Acara prestigius ini merupakan bagian integral dari Jakarta Fashion Week 2027. Peragaan busana tersebut diselenggarakan di Jakarta pada hari Minggu, 1 November 2026. Kehadiran mereka menandai eksplorasi gaya mode yang segar dan inovatif bagi kawasan Asia Tenggara.

Kolaborasi Lintas Negara dalam Industri Mode

Sea Fashion Parade merupakan bagian dari inisiatif strategis Kementerian Pariwisata. Program ini dirancang untuk memperkenalkan kekayaan tekstil yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, ajang ini juga bertujuan untuk mempromosikan potensi besar dari industri mode di kawasan tersebut. Ajang peragaan busana ini menjadi panggung penting bagi kolaborasi kreatif lintas negara.

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Para desainer berhasil menginterpretasikan identitas budaya masing-masing melalui pendekatan desain yang modern. Karya mereka relevan dengan perkembangan tren mode global yang semakin dinamis. Ragam desain yang ditampilkan memperlihatkan keberanian para desainer Asia Tenggara dalam mengeksplorasi warna. Mereka juga berani bermain dengan tekstur, detail rumit, serta proporsi pakaian yang unik.

Masing-masing koleksi menampilkan karakter serta sudut pandang kreatif yang berbeda dari setiap perancang. Hal ini bertujuan untuk membangun identitas mode kawasan yang kuat dan diakui secara internasional. Melalui kolaborasi ini, para ahli desain berharap dapat menciptakan sinergi yang positif. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi industri mode Asia Tenggara di kancah dunia.

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Inovasi Material dan Budaya Laut dalam Desain

Koleksi GINLEE asal Singapura dalam Sea Fashion Parade Jakarta Fashion Week 2027 menampilkan inspirasi kehidupan laut dalam. Label ini menghadirkan koleksi musim gugur dan dingin tahun 2026 dengan konsep yang mendalam. Sejak didirikan pada tahun 2011, jenama ini dikenal melalui eksplorasi teknik lipit dan konstruksi.

Desain GINLEE membentuk siluet skulptural tanpa mengesampingkan aspek kenyamanan pemakai. Tampilan yang mencuri perhatian memadukan atasan rajut dengan kerumbai panjang yang elegan. Ada pula paduan atasan biru keabu-abuan berlipit dengan rok merah bergelombang yang dramatis. Nuansa artistik hadir melalui gaun organza indigo bersiluet asimetris yang memukau penonton.

GINLEE juga mengeksplorasi inovasi material melalui clutch hasil cetak tiga dimensi. Selain itu, mereka memperkenalkan Mylea Sea, yaitu biomaterial berbasis rumput laut dari MYCL. Material ramah lingkungan ini dikembangkan untuk potensi aplikasi pada tas dan aksesori fashion. Penggunannya menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dalam industri mode global yang terus berkembang.

Perpaduan Struktur Tegas dan Elemen Feminin

Desainer asal Filipina, Renz Reyes, mengeksplorasi perpaduan struktur tegas dan detail feminin. Identitas desainnya terlihat melalui permainan pola yang unik dan konstruksi tidak konvensional. Ia juga menggunakan aplikasi sulaman yang rumit sebagai ciri khas koleksinya. Untuk peragaan ini, ia memadukan karya dari Milan dan Paris dengan desain terbaru.

Denim menjadi salah satu material utama yang mendapat sentuhan lebih eksperimental. Setelan biru tua menampilkan atasan berpanel geometris dengan jahitan kontras yang menonjol. Rok midi melebar melengkapi tampilan setelan tersebut dengan kesan anggun dan modern. Tampilan lain menghadirkan gaun yang memperkaya variasi siluet dalam koleksi ini.

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Untuk sisi feminin, ia memadukan jaket kuning pastel beraksen rumbai dengan blus bersulam. Keduanya dipadukan dengan rok berlapis dalam gradasi krem dan biru muda yang lembut. Kombinasi ini memperlihatkan permainan tekstur dan siluet yang kontras namun harmonis. Kolaborasi elemen kasual dan istimewa menunjukkan keahlian tinggi dalam pengolahan bahan baku.

Estetika Patisserie dalam Busana Urban Thailand

Label asal Thailand, TANDT, menghadirkan interpretasi playful melalui perpaduan streetwear dan semi-couture. Didirikan oleh Thanawut Thanasarnvimon, jenama ini dikenal dengan busana perempuan urban yang dinamis. Siluet ekspresif dan detail artistik menjadi ciri khas utama dari setiap koleksi mereka.

Dalam Sea Fashion Parade, TANDT mengeksplorasi palet warna pastel yang menenangkan. Mereka menggunakan bahan satin, tulle, renda, dan pita dengan keahlian tinggi. Estetika manis menyerupai etalase patisserie hadir kuat dalam setiap potongan busana. Hal ini memberikan nuansa ceria dan modern pada tampilan peragaan busana.

Fesyen bukan sekadar industri, tetapi juga ekspresi identitas budaya yang penting. Menpar Widi menyatakan bahwa fesyen adalah sarana mendekatkan negara-negara di kawasan. Ia menilai fesyen memiliki posisi strategis dalam diplomasi budaya antarnegara. Kreativitas desainer dapat membuka ruang pertukaran gagasan dan memperluas jejaring global.

Kolaborasi industri kreatif antarnegara dapat didorong melalui inisiatif seperti ini. Dengan menampilkan kekayaan budaya melalui mode, Asia Tenggara dapat memperkuat identitasnya. Para desainer telah membuktikan bahwa kreativitas tidak mengenal batas negara. Kolaborasi ini membuka peluang baru bagi ekonomi kreatif dan pariwisata nasional.