SEAEF dan Play Union luncurkan SEA Esports Games & Festival dengan kompetisi 11 negara dan acara budaya untuk memperkuat ekosistem esports Asia Tenggara.

Seoul Asia Esports Federation ( SEAEF) bersinergi dengan mitra bisnisnya, Play Union, untuk mempersiapkan penyelenggaraan kejuaraan esports regional skala besar. Inisiatif strategis ini dinamai SEA Esports Games & Festival: Union dan dirancang untuk mempertemukan tim nasional dari seluruh wilayah Asia Tenggara. Event ini akan menjadi wadah kompetisi puncak bagi atlet dari sebelas negara anggota federasi.

Mekanisme Event Gabungan Kompetisi dan Hiburan

Kejauaraan ini menggabungkan elemen kompetisi olahraga elektronik tingkat tinggi dengan konsep festival hiburan interaktif yang dinamis. Acara tersebut tidak hanya menampilkan pertandingan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai sektor budaya populer lainnya. Musik, teknologi terkini, kuliner khas, serta kehadiran kreator konten akan menjadi bagian integral dari pengalaman peserta.

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Konsep gamifikasi diterapkan secara menyeluruh untuk meningkatkan keterlibatan pengunjung di setiap sudut area acara. Sistem ini memungkinkan individu untuk menjelajahi zona kegiatan, menyelesaikan tantangan interaktif, mengumpulkan poin, dan menukarkannya dengan hadiah menarik. Platform digital UNION akan berfungsi sebagai pusat kendali terintegrasi bagi seluruh aktivitas tersebut.

Para pengunjung dapat menggunakan aplikasi digital ini untuk registrasi, partisipasi dalam permainan, serta terhubung dengan komunitas festival sebelum, selama, dan setelah acara berlangsung. Integrasi teknologi ini bertujuan menciptakan alur pengalaman yang mulus bagi setiap peserta yang hadir secara fisik maupun virtual.

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Posisi Pihak Terlibat dan Visi Ekosistem Regional

Presiden SEAEF, Do Viet Hung, menyatakan bahwa ambisi utama mereka adalah membangun kejuaraan regional unggulan yang membanggakan. Ia menekankan pentingnya wadah bagi para pemain untuk mewakili negara mereka di panggung kompetisi yang kredibel. Do Viet Hung melihat potensi besar talenta esports di kawasan sebagai modal utama pengembangan industri.

Menurut Do Viet Hung, Asia Tenggara memiliki komunitas penggemar yang antusias serta keragaman budaya yang kaya. Faktor-faktor tersebut menjadi fondasi kuat untuk mengembangkan ekosistem esports yang berkelanjutan di kawasan. Kejuaraan ini juga bertujuan mempererat hubungan antar komunitas dan membuka ruang bagi generasi muda menampilkan kreativitas.

Di sisi lain, Chief Operating Officer Play Union, Charina Widjaja, menjelaskan bahwa konsep ini dirancang memperluas daya tarik esports. Targetnya adalah menjangkau masyarakat umum di luar komunitas pemain game tradisional melalui koneksi dan interaksi bersama.

SEAEF bertugas menyediakan fondasi kompetisi melalui jaringan federasi nasional dan kepemilikan hak kekayaan intelektual. Sementara itu, Play Union fokus mengembangkan aspek hiburan, partisipasi pengunjung, serta kemitraan komersial strategis. Keduanya ingin memastikan setiap edisi festival menjadi ruang bagi negara tuan rumah memperkenalkan identitas budaya dan inovasinya.

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Dampak Nyata Pasar dan Prospek ke Depan

Dampak ekonomi dari inisiatif ini sangat signifikan berdasarkan data proyeksi pasar terkini. Riset Niko Partners tahun 2025 memproyeksikan enam pasar utama Asia Tenggara mencakup Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kawasan ini diprediksi memiliki lebih dari 300 juta pemain game aktif hingga tahun 2029.

Proyeksi pendapatan industri game tahunan di enam negara tersebut diperkirakan melampaui angka enam miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan nilai ekonomi raksasa yang dapat diperebutkan melalui event-event berskala regional seperti SEA Esports Games.

Pengembang game lokal, perusahaan teknologi, perguruan tinggi, seniman, serta pelaku usaha kuliner dan gaya hidup akan dilibatkan aktif. Keterlibatan beragam pemangku kepentingan ini memperkuat hubungan antara industri kreatif lokal dengan komunitas gaming regional. Penyelenggara juga membuka peluang kemitraan bagi perusahaan di sektor telekomunikasi, jasa keuangan, pariwisata, fesyen, dan pendidikan.

Target akhir SEAEF dan Play Union adalah membentuk platform regional berkelanjutan yang menghubungkan kompetisi, komunitas, dan industri. Langkah ini diharapkan memperkuat perkembangan ekosistem esports secara menyeluruh di Asia Tenggara untuk tahun-tahun mendatang.