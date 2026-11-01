SDN Manukan Kulon dan Kalirungkut 1/264 Raih Juara MLSC 2026-2027 di Surabaya

SDN Manukan Kulon dan SDN Kalirungkut 1/264 menjadi juara di turnamen MilkLife Soccer Challenge Surabaya 2026-2027, mengalahkan lawan berat dalam partai puncak.

Turnamen MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Seri 1 2026-2027 di Surabaya resmi ditutup pada Minggu (1/11) dengan laga puncak yang penuh ketegangan dan aksi sepak bola berkualitas tinggi. Acara yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation ini berhasil menghadirkan sorak-sorai penuh semangat dari para penonton yang antusias menyaksikan pertarungan antar sekolah dasar terbaik di kota tersebut. Di kategori Under 10 tahun, SDN Manukan Kulon berhasil mempertahankan gelar juaranya setelah tampil dominan dalam final. Sementara itu, di kategori Under 12 tahun, juara baru muncul dari SDN Kalirungkut 1/264 yang tampil gemilang mengalahkan lawan tangguh. Kehadiran dua sekolah ini menandai kebangkitan kekuatan sepak bola putri di Surabaya dalam ajang bergengsi tahun ini.

Dominasi SDN Manukan Kulon di Final Kategori Under 10

Partai final di kategori Under 10 (KU 10) menghadirkan laga ulangan dari seri sebelumnya antara SDN Manukan Kulon dengan SDN Dr. Sutomo V/327. Pertandingan dimulai dengan tekanan tinggi dari kedua belah pihak, namun SDN Manukan Kulon berhasil membuka skor lebih cepat. Hanya satu menit berlalu, Keyvara Malayeka, pemain andalan tim, mencetak gol melalui suntikan yang presisi ke gawang lawan. Keunggulan ini semakin membungkam semangat lawan saat di menit ketujuh, tendangan kencang bernomor punggung 7 melesat ke sudut kanan gawang yang dikawal oleh Aleysia Latifah Zahra.

Also read Tiga wakil Indonesia bidik gelar juara FFWS Global Finals 2026

Skor 2-0 untuk SDN Manukan Kulon di sepuluh menit pertama membuat SDN Dr. Sutomo V/327 terpaksa meningkatkan intensitas serangan mereka. Usaha keras tersebut mulai membuahkan hasil di menit ke-11, ketika Shezan Azarine Fahima berhasil memperkecil keunggulan melalui tendangan jarak jauh. Gol kedua dari pemain bernomor 7 ini menjadi penyemangat bagi timnya untuk mengejar ketertinggalan menjelang akhir babak pertama. Meskipun beberapa upaya serangan dilakukan dengan gigih, mereka gagal menambah angka, sehingga tim tamu kembali ke ruang ganti dengan skor 2-1.

Di babak kedua, SDN Manukan Kulon tidak mengendurkan tekanan dan terus menekan pertahanan lawan selama 15 menit sisa waktu. Lini belakang lawan yang rapat membuat sulit bagi tim juara untuk mempertebal keunggulan, namun akhirnya mereka berhasil mencetak gol ketiga menjelang laga usai. Annasya Eka Aprilia memastikan kemenangan mutlak dengan sepakan kaki kanan yang akurat. Skor akhir 3-1 dibunyikan peluit akhir, mengamankan trofi bagi SDN Manukan Kulon di turnamen bergengsi ini.

Advertisement

SDN Kalirungkut 1/264 Raih Gelar Pertama di Kategori Under 12

Di laga kedua, SDN Kalirungkut 1/264 berhasil keluar sebagai juara di kategori Under 12 (KU 12) setelah menaklukkan SDN Dr. Sutomo V/327 dalam pertandingan yang sangat berimbang. Tim asal Kalirungkut ini tampil sangat dominan sejak awal laga, namun kesulitan memecah kebuntuan skor akibat kepiawaian penjaga gawang lawan, Nayla Nur Hafizah, yang terus menghalau serangan tajam dari Agnia Nurul Fadhila Rohman dan rekan-rekannya. Kehadiran sang kiper menjadi penentu agar skor tetap kacamata hingga akhir babak pertama.

Saat babak kedua dimulai, semangat menyerang SDN Kalirungkut 1/264 semakin membara. Peluang besar muncul dari kaki Agnia Nurul Fadhila Rohman melalui tendangan bebas, namun bola masih tipis melambung di atas mistar. Motor serangan tim ini juga nyaris mencetak gol kedua ketika tendangannya di menit ke-20 membentur tiang. Tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil di menit ke-22, ketika pemain belakang lawan memberikan umpan balik yang tidak diantisipasi sempurna oleh Nayla, menghasilkan gol pertama untuk Tim Kalirungkut.

Gol kedua untuk SDN Kalirungkut 1/264 kemudian dicetak oleh Almira Anindira Arisanti yang memanfaatkan kekacauan di muka gawang lawan. Skor 2-0 terlihat aman, namun SDN Dr. Sutomo V/327 masih memiliki satu kesempatan untuk mempermalukan diri mereka. Adiba Utomo Putri berhasil membalas satu gol melalui tendangan jarak jauh satu menit sebelum peluit akhir berkumandang. Namun, upaya balik tersebut tidak cukup untuk mengubah nasib, dan tim asal Kalirungkut pun berhak membawa pulang piala juara.

Respons Pelatih dan Pemain atas Pencapaian Gemilang di Surabaya

Rico Rochmad Kurniawan, Pelatih Kepala SDN Kalirungkut 1/264, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan timnya meraih gelar juara di MLSC Surabaya. Ia merasa bangga karena tim telah menampilkan performa terbaik yang merupakan hasil dari kerja keras latihan intensif untuk menghadapi lawan-lawan berat sejak fase penyisihan. Rico mempersembahkan kemenangan ini sebagai hadiah atas semangat juang yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh pemain selama kompetisi berlangsung. Menurutnya, lawan-lawan di babak penyisihan juga sangat kuat, termasuk juara tahun lalu.

Advertisement

Sebagai Guru Olahraga di SDN Kalirungkut 1/264, Rico juga membagikan strategi kunci yang berhasil diterapkan dalam final. Ia mengakui memiliki keunggulan dalam hal fisik dan kekuatan tendangan pada beberapa pemain kunci. Instruksi yang ia berikan kepada para pemain adalah untuk meminimalkan dribbling yang berlebihan dan langsung melakukan tembakan atau *shoot* saat mendapatkan bola. Pendekatan strategis ini terbukti efektif dan membawa keberuntungan bagi timnya di hari akhir pertandingan. "Alhamdulillah kami menang dan keberuntungan ada di tim kami," ujarnya dengan penuh rasa terima kasih.

Agniä Nurul Fadhila Rohman, salah satu pencetak gol terbanyak di turnamen dan motor serangan utama timnya, juga menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Pemain berbakat ini memiliki ambisi yang besar untuk terus berlatih keras guna mengasah dan meningkatkan kemampuannya. Tujuannya jelas, yaitu ingin menjadi wakil Surabaya ke pentas internasional bersama Tim Nasional Putri Indonesia. "Yang pasti saya sangat senang kami bisa menang," pungkas Agnia, menandai berakhirnya seri pertama MLSC Surabaya 2026-2027 dengan sukses dan penuh warna.