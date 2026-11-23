SDIT Aliyah Bogor menang di Cerdas Cermat JSN 2026. SD Tarakanita 5 dan Avicenna Jagakarsa jadi Runner-up 1 dan 2. Kompetisi edukasi lingkungan di TMII.

SDIT Aliyah Bogor berhasil mengungguli ribuan peserta dalam ajang Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara (JSN) 2026 dengan meraih gelar juara pertama. Penetapan hasil ini diumumkan secara resmi pada hari Sabtu, 21 November 2026, setelah serangkaian babak kompetisi yang ketat dan menguji kedalaman wawasan para siswa.

Mekanisme Kompetisi Selektif Berjenjang

SD Tarakanita 5 dan SD Avicenna Jagakarsa masing-masing menempati posisi sebagai Juara 2 dan Juara 3. Tiga sekolah unggulan ini harus melewati proses seleksi yang panjang sebelum akhirnya melangkah ke panggung utama. Perjalanan mereka diawali dengan babak penyisihan tingkat sekolah yang diikuti oleh total 36 institusi pendidikan dasar di seluruh Indonesia.

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Proses eliminasi berlanjut dengan pemilihan enam semifinalis terbaik dari seluruh sekolah peserta yang sebelumnya telah berkompetisi di program Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara Goes to School. Keenam finalis tersebut kemudian diadu lagi dalam sesi semifinal yang dibagi ke dalam beberapa grup untuk menentukan siapa saja yang layak melaju ke babak akhir.

Pada puncak acara yang diselenggarakan di Bioskop Dunia Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah, ketiga sekolah finalist diuji secara komprehensif. Para siswa dinilai berdasarkan penguasaan materi, kecepatan dan ketepatan dalam menjawab, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai pertanyaan yang berasal dari tiga ranah ilmu utama.

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Ranah ilmu yang diujikan meliputi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), Biodiversitas dan Konservasi, serta Pengetahuan Umum dan Kebudayaan. Dewan juri kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa setiap tim sebelum akhirnya menetapkan hasil akhir kompetisi tahun 2026 dengan kemenangan milik SDIT Aliyah Bogor.

Pendekatan Edukatif dan Transformasi TMII

M. Fardhan Khan sebagai Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara menekankan bahwa kesuksesan acara tidak semata-mata diukur dari siapa yang menjadi juara. Ia berharap manfaat positif dari kegiatan ini dapat terus berkelanjutan dan diterapkan di lingkungan masing-masing sekolah peserta setelah kompetisi selesai.

Fardhan juga memberikan penekanan khusus pada fase pre-event yang justru dianggap paling krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan. Ia menjelaskan bahwa para siswa telah terlibat aktif dalam babak penyisihan di sekolah masing-masing selama kurun waktu satu bulan sebelum akhirnya bertemu dalam acara grand final di Jakarta.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Bhumi Visatanda Ratri Paramitha menyatakan bahwa Taman Mini Indonesia Indah memiliki misi besar untuk mencerdaskan masyarakat luas. Misi ini mencakup edukasi mengenai budaya, sejarah, lingkungan hidup, hingga keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan yang terdapat di Indonesia.

Sebagai entitas pengelola wahana rekreasi dan edukasi, TMII telah melakukan transformasi strategis melalui empat pilar utama yaitu edukasi, inklusivitas, kecerdasan teknologi, dan prinsip ramah lingkungan. Dalam konteks ini, pilar edukasi dianggap sebagai komponen yang sangat penting untuk mendukung kemajuan generasi muda bangsa.

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Dukungan Kolaborasi Multisektor

Pelaksanaan kompetisi ini melibatkan sinergi berbagai sektor strategis, mulai dari satuan pendidikan, lembaga konservasi, dunia akademisi, hingga pelaku industri. Dukungan penuh diberikan oleh Frisian Flag Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia sebagai official supporters resmi.

Kedatangan pihak swasta ini juga didukung oleh mitra media dan promosi seperti Kompas Gramedia dan Dyandra Promosindo. Kolaborasi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berkualitas.

Eviana, Senior Brand Manager PT Frisian Flag Indonesia, menyatakan bahwa dukungan perusahaan terhadap Cerdas Cermat JSN merupakan upaya nyata memberikan edukasi pada generasi muda. Ia menekankan bahwa penguatan sistem pendidikan tidak dapat dilakukan secara unilateral, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai sektor industri.

Frisian Flag Indonesia ingin menjadi bagian dari perjalanan edukasi siswa dengan hadir mendampingi mereka di area kompetisi. Kehadiran sponsor ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para peserta agar terus meningkatkan prestasi dan pengetahuan mereka dalam bidang lingkungan dan konservasi satwa.