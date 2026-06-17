SCTV Music Awards 2026: Puncak Kemeriahan Musik dan Sinetron Indonesia

Acara SCTV Music Awards 2026 digelar live pada 18 Juni 2026 dari Studio 6 Emtek City. Acara ini menampilkan deretan penyanyi, grup musik, dan bintang sinetron SCTV, dipandu oleh Raffi Ahmad, Ananda Omesh, dan Aqella Calista. Ada juga penampilan khusus peserta Top 14 The Icon Indonesia dan pengenalan kategori musik daerah. Tersedia juga di Vidio.

SCTV Music Awards 2026 diselenggarakan pada 18 Juni 2026 dan menjadi salah satu acara hiburan penting yang mempertemukan bintang musik dan sinetron Indonesia. Acara ini digelar secara live dari Studio 6 Emtek City dan ditayangkan melalui SCTV serta platform Vidio .

Lebih dari sekadar penampilan musik, acara ini turut diramaikan oleh sejumlah pemain sinetron SCTV dan peserta The Icon Indonesia, menjadikannya malam puncak yang dinanti. Tiga host, Raffi Ahmad, Ananda Omesh, dan Aqella Calista, membawa suasana yang meriah dan interaktif. Daftar performer lengkap dengan penyenan handal dan grup musik populer, serta kehadiran sejumlah selebritas seperti Nicole Rossi, Raisa Marie, Arya Mohan, dan lainnya. Acara ini juga memperkenalkan dua kategori khusus untuk музык daerah, memberikan ruang bagi budaya lokal dalam panggung nasional.

Selain itu, program The Icon Indonesia, ajang pencarian bakat yang dimulai 13 April 2026, menjadisworth menyoroton musik baru Tanah Air. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT SCTV, yang sebelumnya telah menggelar malam puncak dengan kehadiran艺术is seperti Ahn Hyo Seop. Narasi pengait other seperti pertandingan UFC Freedom Night 250 juga tersedia di Vidio, menawarkan pilihan hiburan yang beragam. Secara keseluruhan, SCTV Music Awards 2026 berhasil menyajikan malam seru yang memadukan musik, televisi, dan talent discovery dalam satu pentas





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